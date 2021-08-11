Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Китайцы пошли в атаку и опубликовали засекреченные данные США о коронавирусе
Прибалтика закрыла Украине путь в Европу: "Предательство высшей пробы"...
Соболь сбежала, дальше Навальный? Мардан описал свой сценарий развития событий
"Стыдно спрашивать", "нужны деньги": Турки вступились за Рос...
Главная / Политика

МИД озвучил темы телефонного разговора Лаврова с японским министром

11 августа 2021, 16:25  •  81 • Политика
Пресс-служба МИД России озвучила темы телефонного разговора главы ведомства Сергея Лаврова с японским коллегой Тосимицу Мотэги.
По данным внешнеполитического ведомства России, в ходе беседы министры обсудили перспективы реализации договорённостей лидеров о комплексном развитии двусторонних связей в целях их вывода на качественно новый уровень, включая расширение взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической области.
Уточняется, что особое внимание участники беседы уделили осуществлению совместных проектов в области водородной энергетики на Дальнем Востоке России, планам совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
"Министры обменялись мнениями о состоянии диалога по вопросу о мирном договоре", - добавили в пресс-службе.
Уточняется, что переговоры прошли по инициативе Японии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





81
Источник
Похожие новости
11 августа 2021, 00:50
Прибалтика закрыла Украине путь в Европу: "Предательство высшей пробы" - политолог
11 августа 2021, 04:30
Украинские музыканты массово отказываются выступать на дне независимости: Организаторы в шоке
11 августа 2021, 02:40
Соловьёв об экс-после Азербайджана, оскорбившем русских: На статью себе он точно наговорил
11 августа 2021, 04:30
Шарм-эш-Шейх будет наш? Россия может "прирасти" Египтом - и это не фантастика
11 августа 2021, 00:50
У ВСУ проблема: Украинцы растеряли желание служить режиму - эксперт
11 августа 2021, 08:10
Источник рассказал об испытаниях "золотого оружия" России
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 августа 2021, 00:50
Прибалтика закрыла Украине путь в Европу: "Предательство высшей пробы" - по...
11 августа 2021, 04:30
Украинские музыканты массово отказываются выступать на дне независимости: Организатор...
11 августа 2021, 02:40
Соловьёв об экс-после Азербайджана, оскорбившем русских: На статью себе он точно наго...
11 августа 2021, 04:30
Шарм-эш-Шейх будет наш? Россия может "прирасти" Египтом - и это не фантасти...
11 августа 2021, 10:00
Украина готовится к принятию отвоеванных у России земель
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 августа 2021, 08:50
Бывший соцлагерь разочаровался в Европе и создает свой союз
11 августа 2021, 02:40
Соловьёв об экс-после Азербайджана, оскорбившем русских: На статью себе он точно наговорил
07 августа 2021, 21:40
Художественное свинство: наших гимнасток лишили золота
08 августа 2021, 12:20
Лидер украинского "Азова" сотрудничал с МВД России - Кива
07 августа 2021, 09:45
В Украине обвинили Россию в хищении технологий, по которым был разработан истребитель Су-75 Checkmate
06 августа 2021, 07:10
"Выйдут миллионы людей": Украинцев предупредили о новой революции
07 августа 2021, 13:25
В России озвучили три фатальных шага Украины. В Незалежной уже говорят о распаде
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.