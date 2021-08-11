МИД озвучил темы телефонного разговора Лаврова с японским министром

Пресс-служба МИД России озвучила темы телефонного разговора главы ведомства Сергея Лаврова с японским коллегой Тосимицу Мотэги.

По данным внешнеполитического ведомства России, в ходе беседы министры обсудили перспективы реализации договорённостей лидеров о комплексном развитии двусторонних связей в целях их вывода на качественно новый уровень, включая расширение взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической области.

Уточняется, что особое внимание участники беседы уделили осуществлению совместных проектов в области водородной энергетики на Дальнем Востоке России, планам совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

"Министры обменялись мнениями о состоянии диалога по вопросу о мирном договоре", - добавили в пресс-службе.

Уточняется, что переговоры прошли по инициативе Японии.