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МИД ответил Западу на угрозы отключения России от SWIFT

28 апреля 2021, 18:55  •  418 • Политика
Aleksander Polyakov/www.globallookpress.com
Москва даст достойный ответ, предупредили в ведомстве
Кремль ответит крайне жесткой реакцией в случае отключения России от финансовой системы SWIFT. Cоответствующее заявление сделал глава Департамента международной инфобезопасности ведомства Андрей Крутских, рассказав о встречных мерах Москвы против подобных действий.
По словам госслужащего, российский "бронепоезд" находится на запасном пути. РФ уверена в своей силе и мощи, поэтому чувствует себя вполне уверенно. Подобные акции остаются на уровне заявлений, что как раз является свидетельством укрепления обороноспособности страны.
"Пусть попробуют. Думаю, что в мире не существует камикадзе", – приводит РИА "Новости" заявление Крутских.
Ранее вероятность отключения России от SWIFT оценил экономист Никита Масленников, заявивший о том, что страна столкнется с определенными неудобствами, однако об экономическом коллапсе нет и речи. Специалист пояснил, что государство уже выработало эффективную систему для быстрых внутренних платежей, разработанную экспертами из Центробанка.
Созданная ЦБ система, рассказал Масленников, может получить широкое распространение в пределах евразийского региона. Российские власти планируют, что проект будет реализован в ближайшие годы.
Недавно глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал европейские государства отключить РФ от системы SWIFT. По словам министра, таким способом можно поставить крест на усилении военного потенциала России. Тем не менее, признался Кулеба, у украинской администрации отсутствует информация о том, что Москва готовит военные действия против Киева.

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