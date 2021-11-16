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МИД ответил Киеву на критику гумпомощи Донбассу пословицей о горящей на воре шапке

16 ноября 2021, 11:15  •  137 • Политика
Мария Захарова. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Захарова наглядно описала ситуацию
Украинское государство продолжает выступать с критическими оценками каждого действия Российской Федерации. На этот раз незалежным не понравилось, что Москва готова прийти на выручку несчастным жителям охваченного войной Донбасса. Гневной тирадой по этому поводу разразился глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Однако в нашем министерстве уже осадили разгоряченного украинца.
Как это часто бывает, ответный удар нанесла официальная представительница главного российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Напомним, Кулеба посчитал, что оказание гуманитарной помощи Донбассу со стороны Российской Федерации якобы противоречит Минским договоренностям.
В своем телеграм-канале Захарова справедливо напомнила, что именно киевские власти многократно нарушали и продолжают нарушать эти соглашения. Так что не им говорить о неисполнении ранее обговоренных пунктов. Тем более, что поддержка Донбасса соответствует нормам гуманитарного права.
"На воре и шапка горит", – констатировала высокопоставленная госслужащая.
Стоит отметить, что киевские власти весьма обеспокоены сближением нашей страны с донбасскими республиками. Недавно Украина назвала демаршем допуск товаров из ЛНР и ДНР в Российскую Федерацию. Теперь незалежные политики надеются, что Франция и Германия осудят эти действия наших властей.

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