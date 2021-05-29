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МИД оценил слова Японии о планах СССР отдать два острова

29 мая 2021, 15:45  •  120 • Политика
Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/www.globallookpress.com
Дипломаты отправили журналистов к историкам
Японские журналисты сообщили, что СССР якобы раздумывал о том, чтобы в 1970-х годах передать Токио два из четырех южных островов Курильской гряды. В российском МИД прокомментировали статью агентства Киодо.
Во внешнеполитическом ведомстве РФ отметили, что давать оценку старым документам – это задача историков, особенно когда это чье-то частное мнение или предполагаемая информация. 
Дипломаты указали на то, что и советская власть, и российская высказывали лишь одну позицию касательно Курил. Острова вошли в состав страны законным путем по итогам Второй мировой войны. Вопрос принадлежности Курил не актуален, пишет РИА "Новости".  
Напомним, между Россией и Японией до сих пор нет мирного договора. Журналисты Страны восходящего солнца рассказывали в своей статье, что СССР было очень нужно это соглашение. Из-за потеплевших отношениях с Токио Москва якобы и рассматривала вопрос о том, чтобы передать два острова, говорилось в статье. Россияне же отметили, что время договоров прошло. А в Совфеде и вовсе напомнили, что в то время шла холодная война, поэтому не могло быть подобных разговоров. А данная статья – просто плод фантазии журналистов. 

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