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МИД оценил призыв экс-президента Эстонии запретить въезд для россиян в Европу

20 апреля 2021, 11:05  •  115 • Политика
Тоомас Хендрик Ильвес. Фото: Sonja Marzoner /dpa /www.globallookpress.com
Бывшему лидеру деликатно напомнили о важности туризма в восточноевропейской стране
Экс-глава Эстонии Тоомас Хендрикс Ильвес мог бы пообщаться с лидерами Турции и Греции о значении российских туристов. Такое заявление сделал заместитель главы российского МИД Александр Грушко, отреагировавший на недавние слова политика о необходимости запретить въезд в Европу для россиян.
Ранее Ильвес заявил, что считает подобную меру крайне необходимой для Европы, которую нужно защитить от "коварства" России. Бывший президент назвал исключением лишь "экстренные случаи в семье". Эстонский МИД же не стал поддерживать призыв экс-лидера, пишет RT.
Позднее ситуацию прокомментировал Грушко, заявивший о том, что громогласному Ильвесу было бы неплохо провести переговоры с президентами Турции и Греции на тему важности туризма для государственной экономики. В указанных странах, отметил замглавы МИД, доля россиян в туротрасли является одной из крупнейших, пишет РИА "Новости".
Ранее идею Ильвеса оценил эстонский парламентарий Игорь Кравченко. По мнению члена Центристской партии, Эстонии по устоявшейся традиции крайне не везет с президентами. Более того, для подобных лидеров можно рассмотреть вопрос об отмене президентства в стране – за счет этого власти в значительной степени сэкономят государственный бюджет.
В апреле глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что в настоящее время отношения между РФ и Западом остаются на весьма низком уровне. Тем не менее, Москва не теряет надежды на осознанность коллег из-за возможных рисков. По мнению министра, взаимодействие между странами достигло самого дна.

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