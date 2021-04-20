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МИД отреагировал на "месть" Украины за высылку консула

20 апреля 2021, 12:55  •  166 • Политика
Фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Кремль выслал дипломата за подготовку к действиям против россиян с двойным гражданством, заявили в ведомстве
Российский МИД расценивает объявление персоной нон-грата советника Посольств РФ на Украина как очередной недружественный шаг со стороны Киева. Соответствующее заявление появилось на сайте ведомства сегодня, 20 апреля.
Напомним, на прошлой неделе сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге представителя Генконсульства Украины Александра Сосонюка. Источники отмечали, что консул Незалежной должен был получить информацию, которая содержалась в базах данных силовых структур РФ. Позднее украинский МИД заявил, что в ответ высылает российского консула из Киева.
На действия Киева отреагировало внешнеполитическое ведомство РФ. В министерстве сообщили, что задержанный Сосонюк пытался получить информацию о частных лицах. Материал был необходим Киеву для подготовки к политическим репрессиям против украинцев, у которых либо имелось гражданство РФ, либо же собственность или родственники в России.
"Таким образом, покидающий Россию консул, призванный защищать граждан Украины, на деле действовал против их интересов", – сообщили в пресс-службе ведомства.
В МИД также отметили, что российский дипломат не совершал аналогичных действий и осуществлял свою деятельность исключительно в рамках своих функций. Таким образом, министерство не рассматривает действия Киева как симметричную меру, оставляя за собой возможность ответных шагов в виде высылки украинского дипломата.
Напомним, после задержания Сосонюку дали 72-часовой срок на то, чтобы покинуть Россию. Пребывание консула в РФ признано нежелательным, о чем сообщили в МИД.

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