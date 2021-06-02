МИД отреагировал на "мощное откровение" Праги о чешских агентах в России

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Ведомство заинтересовалось деталями о представителях иностранной разведки в РФ

Глава чешского Министерства внутренних дел, замглавы правительства республики Ян Гамачек заявил, что спецслужбы Праги стали в срочном порядке отзывать своих сотрудников из РФ – до того, как придать широкий общественный резонанс взрыву во Врбетице, который произошел семь лет назад. Ситуацию прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Так, замглавы правительства Чехии заявил, что за пару дней до придания широкой огласки взрыва он засиживался до ночи с коллегами из МВД, принимая меры. Так, чешские власти работали над "спокойным исчезновением" агентов своих спецслужб из России – таким образом, чтобы российская сторона об этом не догадалась, сообщает РИА "Новости".

Как отметила российская госслужащая, подобное заявление заслуживает детального рассмотрения, так как речь идет о "мощном откровении". В своем телеграм-канале Захарова задалась вопросами о численности чешских агентов в России и наличии среди них завербованных граждан, а также иными деталями.

"По каким паспортам они въезжали на территорию нашей страны? Какие преступления совершены этими людьми, если чешское руководство осуществило спецоперацию по их "исчезновению?", – написала Захарова в своем канале.

Ранее правительство Чехии приняло решение о допросе Гамачека с целью выяснения причин, по которым заместитель премьера однажды собрался поехать в Россию в середине прошлого месяца. В правоохранительных органах республики имеется ряд подозрений в отношении политика, о чем писали местные СМИ. Так, отдельные издания утверждают, что Гамачек собирался подписать соглашение о поставках вакцин против коронавируса в обмен на закрытие дела по взрыву во Врбетице.