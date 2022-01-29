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МИД опроверг новую страшилку Запада о России: "Крайняя стадия маразма"

29 января 2022, 23:35  •  131 • Политика
Так, швейцарский канал сообщил, что Москва уже будто бы перебрасывает подразделения к украинским рубежам. "Крайняя стадия маразма", - отреагировал МИД.
Отечественный МИД опроверг страшилку швейцарского канала SRF о мнимой угрозе вторжения России на Украину. Официальное заявление ведомства появилось на его портале.
Европейское СМИ сообщило, что Москва будто бы перебрасывает подразделения к украинским рубежам.
В министерстве подчеркнули, что на самом деле перемещения частей вооружённых сил выполнялись в рамках совместных оборонительных манёвров с Белоруссией "Союзная решимость - 2022".
Услышали звон, да не поняли, где он,
- прокомментировали во внешнеполитическом ведомстве России.
Там отметили, что истерия в прессе США и ЕС из-за "русской агрессии", направленной против Украины, уже дошла до "крайней стадии маразма", а швейцарское СМИ в этой информационной кампании, развёрнутой против Москвы, переплюнуло по степени абсурда все остальные телеканалы и издания.

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