МИД опроверг новую страшилку Запада о России: "Крайняя стадия маразма"

Так, швейцарский канал сообщил, что Москва уже будто бы перебрасывает подразделения к украинским рубежам. "Крайняя стадия маразма", - отреагировал МИД.

Отечественный МИД опроверг страшилку швейцарского канала SRF о мнимой угрозе вторжения России на Украину. Официальное заявление ведомства появилось на его портале.

Европейское СМИ сообщило, что Москва будто бы перебрасывает подразделения к украинским рубежам.

В министерстве подчеркнули, что на самом деле перемещения частей вооружённых сил выполнялись в рамках совместных оборонительных манёвров с Белоруссией "Союзная решимость - 2022".

Услышали звон, да не поняли, где он,

- прокомментировали во внешнеполитическом ведомстве России.

Там отметили, что истерия в прессе США и ЕС из-за "русской агрессии", направленной против Украины, уже дошла до "крайней стадии маразма", а швейцарское СМИ в этой информационной кампании, развёрнутой против Москвы, переплюнуло по степени абсурда все остальные телеканалы и издания.