МИД ОАЭ обвинил "вандалов" в диверсиях в порту Эль-Фуджайра, избегая конкретики

Как сообщил в воскресенье МИД страны, сведения которого цитирует агентство WAM, "вредительские акты" были зафиксированы "рядом" с территориальными водами ОАЭ. При этом ни внешнеполитическое ведомство, ни телеканал не сообщают никаких конкретных данных о сути произошедших инцидентов.

По данным МИД, власти приняли меры, обстоятельства инцидентов сейчас расследуются в сотрудничестве с международными и местными структурами. Жертв и пострадавших нет, также не зафиксировано утечки опасных веществ, утверждается в сообщении.

В то же время в заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что международное сообщество должно принять обязательство по предотвращению попыток "любых сторон" нарушить безопасность морского движения посредством подобных диверсионных актов, ставящих под угрозу жизни экипажей судов.

Ранее ливанский телеканал Al Mayadeen, по информации собственных источников, сообщил о взрывах в порту эмирата Эль-Фуджайра. По данным канала, загорелось от семи до 10 нефтеналивных судов. Позднее власти ОАЭ опровергли эту информацию, назвав ее фейковой.