МИД: новые санкции США против РФ вызваны желанием поквитаться за фиаско удара по Сирии

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МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. МИД РФ расценивает новые санкции США против российских оборонных структур как желание поквитаться за фиаско ракетной атаки на Сирию 14 апреля. Об этом заявили в среду в российском внешнеполитическом ведомстве.

Как отмечается, формально РФ пытаются обвинить в нарушении американского закона, который запрещает военно-техническое сотрудничество с КНДР, Ираном и Сирией и никакого отношения к России иметь не может. "В реальности речь явно идет о банальном желании посчитаться за фиаско ракетной атаки против Сирийской Арабской Республики, предпринятой США 14 апреля совместно с Великобританией и Францией в нарушение международного права", - сообщили в министерстве.

Там пояснили, что об этом свидетельствует включение в санкционный список таких структур, как 183-й гвардейский зенитный ракетный полк и учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине. "Видимо, за то, что хорошо учили и инструктировали воинов сирийской противовоздушной обороны, сбивших большую часть ракет западных агрессоров", - заявили в МИД РФ. В ведомстве обратили внимание на то, что Главное управление Генерального штаба ВС России и компания "Рособоронэкспорт" фигурируют в черном списке не в первый раз. "Похоже, американцы забыли, что уже не раз ввели против них санкции, и задумали снова грозить нам тем, чем не сумели испугать раньше", - отмечается в сообщении.

В МИД РФ также подчеркнули, что Вашингтон не способен военным или экономическим давлением заставить Москву отказаться от защиты своих интересов и поддержки партнеров. "Можно только посоветовать американским политикам, которым неймется "наказать" всех, кто проводит независимую линию на международной арене, не переоценивать свои силы", - считают в министерстве. В ведомстве подчеркнули, что "нынешние санкции - это фактическое признание того, что сирийские зенитчики 14 апреля убедительно продемонстрировали возможности оружия советского и российского производства, попали точно по ракетным целям".