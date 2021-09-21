МИД не получил замечаний от международных наблюдателей на выборах в ГД

Международные наблюдатели не обращались в МИД РФ и Центральную избирательную комиссию (ЦИК) с замечаниями о ходе проведения выборов в Госдуму. Об этом во вторник, 21 сентября, на брифинге сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Выборы на зарубежных участках прошли под наблюдением большого числа наблюдателей всех категорий: политические партии, кандидаты в депутаты, от Общественной палаты РФ. Были несущественные претензии и от них. Они были рассмотрены, соответствующие разъяснения давались. <...> Работали на участках и международные наблюдатели, в частности от Межпарламентской ассамблеи СНГ. Замечаний от них не поступало», — заявила Захарова.

Накануне международный эксперт, основатель института Суворова в Австрии Патрик Поппель отметил, что прошедшие в России парламентские выборы соответствовали стандартам демократичности, несмотря на пропаганду Запада.

В тот же день глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова назвала выборы в Государственную думу в России состоявшимися.

Накануне международный наблюдатель Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), генеральный секретарь Сербской народной партии, депутат народной скупщины Йован Палалич заявил, что выборы в РФ соответствуют международным стандартам, электронное голосование организовано на высоком уровне.

Кроме того, член Общественного совета Армении Гагик Еганян в беседе с «Известиями» отметил высочайший уровень организации выборов в Госдуму. Он добавил, что РФ может поделиться хорошим опытом и с другими странами.

В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходили в новом, трехдневном формате. 19 сентября был основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. В семи регионах страны проголосовать можно было как онлайн, так и лично на избирательном участке. Возможность электронного голосования была предоставлена жителям Москвы, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, а также Севастополя.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования проходили прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Партия «Единая Россия» одержала победу на выборах в Госдуму по итогам обработки 100% протоколов, набрав 49,82% голосов. В Госдуму также прошли КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), «Справедливая Россия — За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%).