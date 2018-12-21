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МИД не исключил версию убийства россиянина в колонии на Украине

21 декабря 2018, 17:39  •  47 • Украина
В МИД России заявили, что характер травм погибшего во львовской колонии российского добровольца Валерия Иванова даёт основания говорить об умышленном убийстве.
 
РИА Новости
 

«Вскрытие показало наличие у погибшего многочисленных серьёзных повреждений, в том числе перелома четырёх рёбер и закрытой черепно-мозговой травмы. Это даёт основание предполагать умышленное убийство российского гражданина», — говорится в комментарии российского ведомства.

Ранее на сайте уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой появилось сообщение, что Иванов скончался в Львовской исправительной колонии в результате «падения с лестницы».

По данному факту прокуратурой открыто уголовное производство с пометкой «несчастный случай». 

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