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МИД назвал одного из главных инициаторов антироссийских санкций

18 февраля 2021, 19:50  •  182 • Политика
Мария Захарова. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Фаза развития позитивного взаимодействия Берлина с Москвой миновала, считают в Кремле
Россия готова к конструктивному выстраиванию отношений с Германией. Однако причины, по которым немецкая сторона идет на их ухудшение, неясны. Соответствующее заявление сделала сегодня, 18 февраля, официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
В ведомстве напомнили, что раньше Берлин выступал за развитие позитивного взаимодействия с Россией, предлагая соответствующие инициативы и развивая двухсторонние контакты. Однако на сегодняшний день прослеживается иная ситуация.
Весьма показательно, заявила Захарова, что именно во время председательства Германии в составе Совета Европы в прошлом году в отношении РФ было принято решение о введении нескольких санкционных пакетов. Антироссийские меры подтверждают цели немецкой стратегии, нацеленной на использование ресурсов ЕС для комплексного сдерживания Москвы.
Многие страны-члены Евросоюза, отметила официальный представитель внешнеполитического ведомства, выступают против этой позиции, однако из-за ряда обстоятельств, включая финансовую зависимость, не могут высказаться против избранной политики в отношении РФ.
Захарова также добавила, что вопрос о причинах избрания подобной стратегии целесообразнее направить немецкой стороне. Россия, отметили в МИД, не видит в этом никакой выгоды для Германии, передает РИА "Новости".
Ранее в МИД заявили о беспардонном и грубом поведении Запада в отношении России.

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