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МИД назвал 8 известных политиков США, причастных к реализации антироссийского курса
16 апреля 2021, 21:50 • 74 • Политика
МИД России опубликовал список ответных мер на санкции США. Восемь известных американских политиков попали под санкции за "причастность к реализации антироссийского курса". МИД раскрыл их фамилии.
Россия ввела санкции против сотрудников администрации США, "причастных к реализации антироссийского курса". В список попали 8 известных американских политиков. Он был опубликован на сайте МИД
Во главе списка стоит генеральный прокурор США Мэррик Гарланд. Седлом за ним идут директор Федерального бюро тюрем Майкл Карвахль и министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.
Также под санкции попала советник президента США по внутренней политике, бывшая постоянная представительница США в ООН и экс-помощница по национальной безопасности Сьюзан Райс. А вместе с ней – директор ФБР Кристофер Рей и директор Национальной разведки США Эврил Хэйнс.
Кроме того, санкции были введены против бывшего помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона и бывшего директора ЦРУ Робьерта Вулси. Всем вышеперечисленным был запрещён въезд в Россию.
Напомним, что это стало ответом на антироссийские санкции США. Помимо вышеперечисленного Москва рекомендовала американскому послу уехать в Вашингтон для консультаций и прихватить с собой 10 дипломатов США. В добавок к этому, на территории России запретили деятельность американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим американским государственным структурам.
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