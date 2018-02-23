МИД: найденный в посольстве РФ в Аргентине кокаин принадлежал экс-сотруднику из техсостава

• 342 • Политика

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Партия наркотиков, обнаруженная в одном из зданий посольства России в Буэнос- Айресе, принадлежала сотруднику посольства из технического состава, который к тому моменту уже завершил командировку. Об этом сообщила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В четверг источник в МИД РФ сообщил ТАСС, что спецслужбы России и Аргентины провели совместную спецоперацию по пресечению наркотрафика.

"Правоохранительными органами России и Аргентины проведена совместная операция по пресечению канала поставки крупной партии наркотических веществ (кокаин) из этой южноамериканской страны на европейский рынок, - говорится в комментарии. - В результате проведенных оперативных действий подозреваемые граждане обоих государств задержаны, в отношении них ведется следствие, и дело впоследствии будет передано в суд".

"Груз, о котором идет речь, был обнаружен готовым к отправке полтора года назад в одном из вспомогательных зданий посольства России в Буэнос-Айресе - школьно-жилом комплексе, - сказала дипломат. - Как было установлено, он принадлежал закончившему к тому времени командировку по срочному трудовому договору сотруднику технического состава учреждения".

"Что касается появившихся в СМИ спекуляций о том, что указанный груз мог быть направлен с задействованием дипломатических каналов, то хотели бы отметить, что такая постановка вопроса показывает незнание механизма и порядка направления диппочты, содержание которой определяется, разумеется, не техническим персоналом представительства", - добавила Захарова.

Она также подчеркнула, что "успех данной операции был обеспечен именно эффективными действиями российского посла и дипломатического персонала".

По словам Захаровой, информация об обнаружении сумок с подозрительным содержимым по инициативе посла России в Буэнос-Айресе Виктора Коронелли и по согласованию с центром была передана руководству аргентинских правоохранительных органов. "В результате совместных действий, проведенных, в том числе, в здании, принадлежащем посольству, при полном уважении его дипломатического статуса было установлено, что в сумках содержится наркотическое вещество", - рассказала она.

В Москве также подчеркнули высокую степень эффективности взаимодействия, установившегося в ходе проведения операции между российскими и аргентинскими правоохранительными органами, в частности, с министерством безопасности Аргентины и его главой Патрисией Буллрич.

"Этот опыт стал еще одним свидетельством истинно партнерского сотрудничества, развивающегося с этой страной по различным направлениям, включая правоохранительную сферу, - говорится в комментарии. - Важно в этой связи упомянуть, что в текущем году вступили в силу двусторонние межгосударственные договоры о взаимной правовой помощи по уголовным делам (8 января) и о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы (8 января), а через две недели (9 марта) вступит в силу договор о выдаче, что создает дополнительную основу для совместных усилий по пресечению противоправной деятельности, если кому-то захочется в неблаговидных целях воспользоваться существующим благоприятным климатом между нашими странами".