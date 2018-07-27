МИД: Москва продолжит активную работу для предотвращения гонки вооружений в космосе

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Россия продолжит активную работу для предотвращения гонки вооружений в космосе. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД РФ.

Как напомнили в министерстве, в последние годы Москва выступила с несколькими инициативами, направленными на предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве. "Намерены продолжать активную, ориентированную на получение конкретных результатов работу на этом направлении, - подчеркнули в дипведомстве. - Хотелось бы надеяться, что здравый смысл возобладает и в США".

"Рассчитываем на то, что Вашингтон все-таки откажется от шагов, оказывающих самое негативное влияние на состояние международной безопасности, и поддержит не только на словах, но и на практике усилия ответственных государств, направленные на реальное укрепление международной безопасности и стратегической стабильности", - отметили в МИД РФ.

Пока же, констатировали во внешнеполитическом ведомстве, планы США по формированию противоракетной обороны (ПРО) в космосе подтверждают нежелание Вашингтона отказываться от установок на применение силы.

"Этот документ, в частности, предусматривает выделение финансирования на формирование эшелона средств космического базирования для перехвата баллистических ракет, в том числе разработка и развертывание до конца 2022 года новой спутниковой группировки раннего предупреждения о ракетном нападении", - обратили внимание в министерстве.

"Как представляется, на фоне поручения президента США Дональда Трампа о выводе военно-космических сил из состава ВВС в отдельный вид вооруженных сил США подготовка к созданию космической группировки ПРО является еще одним шагом по пути реализации задачи по обеспечению "американского доминирования в космосе", - отметили в МИД РФ. - Данные усилия - прямое подтверждение того, что Вашингтон не намерен отказываться от установок на применение силы в космосе, с которыми выступала предыдущая администрация".

Российские дипломаты предупреждают, что вооруженное противостояние в космосе может иметь не менее пагубное воздействие, чем гонка ядерных вооружений. "Вооруженное противостояние в космосе может иметь не менее пагубное воздействие, чем развязанная Вашингтоном еще в середине прошлого века гонка ядерных вооружений, с последствиями которой весь мир до сих пор не может справиться", - отметили они.

"Тщательно анализируем возможные последствия. Призываем американскую сторону проявить благоразумие и не повторять ошибки прошлого", - добавили в МИД РФ



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