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МИД: Москва приложит максимум усилий для возвращения моряков судна "Норд" на родину

09 апреля 2018, 16:39  •  47 • Политика

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России приложит максимум усилий для возвращения членов экипажа задержанного на Украине рыболовецкого сейнера "Норд" на родину. Об этом заявил в понедельник ТАСС статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"Мы продолжим прилагать максимальные усилия для того, чтобы разрешить ситуацию вокруг несчастных российских рыбаков, вернуть их на родину и положить конец двухнедельным издевательствам над этими людьми", - подчеркнул дипломат.

Государственная погранслужба Украины 25 марта задержала в Азовском море сейнер "Норд" под российским флагом с экипажем из 10 граждан РФ - жителей Керчи. Под предлогом нарушения действующего на Украине законодательства о порядке въезда и выезда с территории Крыма, который считается оккупированным, судно было отконвоировано в порт города Бердянска.

6 апреля суд в Херсоне постановил арестовать капитана российского судна до 31 мая с возможностью внесения залога. Залог был внесен адвокатами, но из-за пасхальных праздников капитан не сможет выйти на свободу до 10 апреля. В случае же признания капитана виновным ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Само судно может быть конфисковано.

В отношении остальных членов экипажа были возбуждены административные дела. Суд в Мариуполе назначил им штраф, суммарный размер которого составил около $1200. При этом экипажу предписано 10 апреля явиться в управление Службы безопасности Украины для дачи показания по делу капитана. Предпринятые членами экипажа в минувшие выходные дни попытки покинуть территорию Украины сначала через Харьков, а затем через пункт пропуска непосредственно в Крым не увенчались успехом, тем не менее посольство РФ заявило, что вопрос скорейшей отправки экипажа в Россию не снят с повестки.

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