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МИД Молдовы настаивает на политическом урегулировании приднестровского конфликта

07 декабря 2019, 22:24  •  9 • Украина
Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы (МИДЕИ) Аурелиу Чокой в своём выступлении на Совете министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ в Братиславе представил позицию Кишинёва по урегулированию приднестровского конфликта.
Прежде всего, Чокой подчеркнул, что Кишинёв будет продолжать проводить «Политику малых шагов», главным в которой остаётся «поддержка населения Приднестровья». «Политика малых шагов» направлена на укрепление доверия между населением двух берегов Днестра.
В настоящее время Молдова настаивает на том, что пришла пора начать обсуждение «третьего пакета переговорного процесса в формате «5+2», а именно утверждения специального статуса для Приднестровья как части Молдовы», отметил министр.
Напомним, в Тирасполе отказываются обсуждать «политический пакет», настаивая на том, что вначале следует решить проблемы экономические и социальные. В Кишинёве же постоянно хотят начать обсуждать именно будущий статус Приднестровья в составе Молдовы.
«Третий пакет касается разрешения главной проблемы конфликта – разработки и утверждения территориального статуса для Приднестровья как части Молдовы, основанного на суверенитете и территориальной целостности в международно признанных границах»,
– заявил Аурелиу Чокой.
Не стало новостью и требование главы МИДЕИ вывода российских военных с территории ПМР, а также вывоз боеприпасов с бывших советских военных складов, которые остались на территории Приднестровья. Он ещё раз подчеркнул требование Кишинёва: утилизацией этих боеприпасов должны заниматься Россия, ОБСЕ и США.
По мнению министра, в ближайшем будущем формат миротворческой миссии в Приднестровье может измениться, однако он не уточнил, как именно и почему этот формат изменится. По его словам, изменится этот формат только после того, как будет «найдено политическое решение конфликта». Уверенность же в скором разрешении конфликта даёт министру тот факт, что «Молдова отказывается от геополитики»
«Наша новая концепция сбалансированной внешней политики, которая означает отказ в наших международных отношениях от геополитической конфронтации и замену подхода «или-или» на «и-и», скорее обеспечит результаты при решении проблемы Приднестровья»,
– уверен Чокой.
На полях заседания Совета министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ глава МИДЕИ провёл двустороннюю встречу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Встреча прошла в закрытом формате без присутствия прессы. Это первая встреча глав МИД двух стран после формирования нового правительства Молдовы.
Встретился Чокой за столом переговоров и с румынским коллегой Богданом Ауреску, который не скрывал своего недовольства по поводу смены молдавского правительства.
Ауреску отметил, что правительство Майи Санду «добилось серьёзных успехов в реализации реформ, необходимых для сближения с ЕС, продвижении демократических ценностей, борьбе с коррупцией, обеспечении независимости юстиции, а также в социальной и экономической областях». Несмотря на такие успехи, ПСРМ сменила власть, причём – вопреки интересам граждан, в связи с чем у Молдавии будут дополнительные проблемы, пообещал глава МИД Румынии. Потому что Румыния не сможет поддерживать Молдавию и далее на прежних условиях.
«Поддержка будет зависеть от действий нового правительства. Она будет строго обусловлена продолжением важных для демократического развития Молдовы реформ и движения её по европейскому пути»,
– отметил Богдан Ауреску.
Интересно, интересам каких граждан не соответствовала смена власти в Молдавии? Очевидно, Румыния имеет в виду сторонников «унири»?
Кристина СЫРБУ для ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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