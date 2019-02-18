МИД Литвы: Российская пропаганда сделала США врагом Германии

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью немецкой газете Neue Osnabrücker Zeitung пожаловался, что Европа очень наивно относится к угрозе российской пропаганды. В качестве примера успешности «промывания мозгов» он привёл Германию, где массово растёт недоверие по отношению к Соединённым Штатам

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Гасанов Камран

В Прибалтике считают, что Европейский союз очень мягко и щадяще относится к действиям России в Старом Свете. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призвал страны ЕС активнее бороться с «российской пропагандой».

Европе нужно вооружаться против информационной войны, (ведомой — прим. ред.) Россией,

— сказал он в интервью немецкой газете Neue Osnabrücker Zeitung.

По словам литовского министра, некоторые члены Евросоюза очень «наивно» относятся к российской политике, а это может привести к пагубным последствиям.

Информационное влияние России всё ещё недооценивают. Ложь — не просто другая форма правды, правильно и широко применяемая, но и враньё — это ещё более сильное оружие,

— добавил Линкявичюс.

В качестве доказательства эффективности «русской пропаганды» он привёл изменение общественного мнения в Германии. Якобы за счёт «промывания мозгов» и «пропаганды» по разным каналам в Федеративной Республике массово растёт недоверие по отношению к Соединённым Штатам Америки.

Почему Линкявичюс приводит в пример именно Германию? Здесь есть и объективные, и субъективные причины. Начнём с последних. Вильнюс беспокоит строительство у него под носом «Северного потока-2», который он не может заблокировать самостоятельно, как Дания. После украинского кризиса антироссийская истерия в Литве поднялась на небывалый уровень. Местные политики и журналисты ежедневно пишут о приближающемся вторжении России и сепаратизме с использованием 177-тысячного русскоязычного населения республики. Быть может, так власти Вильнюса оправдывают свою политику по подавлению русского языка и уничтожению памятников советским героям-освободителям. Литва не понимает, как Германия, страна, которая вроде бы несёт ответственность как лидер Европейского сообщества за более слабые страны, игнорирует «озабоченности» Прибалтики и укрепляет позиции России на европейском газовом рынке.

Фото: www.globallookpress.com

Вдобавок к «Северному потоку-2», который Еврокомиссии не удалось заблокировать поправками к «газовой директиве», Россия укрепляется и за счёт запуска своих СПГ-проектов. 9 января «Газпром» приостановил поставки газа в Калининград по газопроводу Минск — Вильнюс — Каунас — Калининград, а направил топливо на танкере в морской терминал в Калининграде. Литва в транзите газа не участвует, но полностью ощущает на себе зависимость от России. Прибалтийская республика, наряду с Болгарией и Словакией, возглавляет список стран ЕС, наиболее зависимых от российского импорта.

В деле противодействия влиянию России Литва не одинока и имеет мощную поддержку в лице США, которые не только хотят снабжать Европу сланцевым газом через Клайпеду, но и заблокировать проект по дну Балтики. Выступая на Мюнхенской конференции, вице-президент США Майк Пенс снова напомнил о необходимости ЕС отказаться от российского газа.

Русские журналисты обвинили Порошенко в пренебрежении свободой слова Литва движется строго в кильватере американской политики. Более того, политики отыгрывают эту карту если не бесплатных пропагандистов Вашингтона, то дешёвых пропагандистов. При этом они рассчитывают, конечно, что из-за океана им придёт дополнительное финансирование на открытие самых разных центров пропаганды. Видимо, расчёт идёт на то, что финансирование могут увеличить. А для того чтобы его увеличили, надо постоянно делать подобные заявления об угрозе и о необходимости противодействия российской пропаганде, о том, что российские пропагандистские войска уже фактически дошли до Берлина,

— комментирует Царьграду директор института стратегических исследований и прогнозов, координатор ближневосточных исследований Дмитрий Егорченков.

М. Пенс. Фото: www.globallookpress.com

Если говорить об объективных мотивах, то российские СМИ, которые в Европе принято называть «пропагандистами», действительно достигли больших результатов в Германии, Франции и других странах ЕС. В частности телеканал RT, информагентство Sputnik и связанное с ними видеоагентство Ruptly активно освещали митинги в немецком Хемнице, вызванные убийством гражданина Германии мигрантом, и протесты «жёлтых жилетов» против экономической политики Эммануэля Макрона. Активность российских СМИ на днях заставила Федеральное ведомство по защите конституции Германии (BfV) обсуждать возможность расследований против правых партий на предмет их «связей с Россией».

«Даже на конференции в Мюнхене госпожа Меркель оговорилась, что у неё есть какие-то подозрения относительно того, что германские школьники тоже подвержены пропаганде из Москвы», — заметил Егорченков.

Порицая деятельность России, Линкявичюс нарочно умалчивает о том, что передаваемая российскими каналами информация отражает настроения значительной части населения Германии, Франции и Литвы. Сюда относится и тема миграционного хаоса, и ущемления прав русскоязычных в Прибалтике, а также разделяемая и обществом, и властями Германии критика санкционного курса Дональда Трампа.

Так что, резюмируя, недовольство главы литовского МИД можно считать за комплимент и признание того, что Россия постепенно выходит из информационной блокады и переходит в наступление. Занимается тем же, чем и её западные партнёры.