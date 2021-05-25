Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Батька исполнил красиво": Маргарита Симоньян - о спецоперации Лукашен...
Двоюродный брат Немцова бьёт в набат: "Кажется, начинаю понимать..."
Норкин одной фразой обнулил эффект Манижи
Блогер объединил цитаты Путина и Лаврова. Русские рыдали: "Вы хоть понимает...
Главная / Политика

МИД Литвы раскрыл план Европы "удалить" Лукашенко

25 мая 2021, 14:35  •  182 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Одна из мер затронет экспорт белорусских товаров на Запад
Европейские лидеры едины в своем неприятии президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом заявил замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас во вторник, 25 мая.
Накануне Евросоюз осудил действия белорусских властей в отношении оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Для Белоруссии закрыли небо над ЕС, европейским авиакомпаниям также рекомендовано не летать в Беларусь и над ней. И это, по мнению литовского дипломата, только начало. По его словам, Лукашенко зашел "слишком далеко", поэтому европейские лидеры настроены на решительные действия.
"Дальше его терпеть не будут. Европа будет делать все возможное, чтобы его поставить на место или удалить",
– заявил замглавы МИД Литвы в эфире "Эха Москвы".
Он сообщил, что в ЕС готовится новый пакет санкций против граждан и предприятий Белоруссии. Кроме того, может быть введен запрет на экспорт белорусских нефтепродуктов, удобрений, тракторов, технологий и проч. Дипломат отметил, что не может раскрыть весь список мер, но подчеркнул, что Лукашенко отреагирует на них "очень болезненно".
Накануне Минск и Рига объявили о взаимной высылке всех дипломатических работников.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



182
Источник
Похожие новости
25 мая 2021, 07:15
"Не протянут 4 года": Британцы "попрощались" с США после слов Маска о России
25 мая 2021, 05:25
"Ответку" давать опасно": Политолог оценила коварство ВСУ в Донбассе
25 мая 2021, 00:50
Эмигрант из Германии придумал, кто сдал Протасевича
25 мая 2021, 05:25
"Мы опасаемся": Nexta заставила работать на себя полицию Польши
25 мая 2021, 09:05
Такого ещё не было: Россия направила в Сирию трёх "всадников ядерного апокалипсиса"
25 мая 2021, 12:45
Запад всё проспит: Россия готовит Крым - 2
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 мая 2021, 15:45
Подбит русским оружием? Видео с горящим израильским танком насторожило соцсети
24 мая 2021, 02:50
Немецкий комик сказал правду о США и России, сорвав аплодисменты
22 мая 2021, 21:30
Норкин одной фразой обнулил эффект Манижи
24 мая 2021, 06:30
На Украине "поджали хвост" после решения Вашингтона: "Тревожно" и "неуважительно"
20 мая 2021, 09:00
Блинкен сбросил маску при виде Лаврова
23 мая 2021, 09:25
Не рано ли мы смеёмся над Зеленским?
23 мая 2021, 00:15
Торговец оружием озвучил, что на самом деле хранилось на скандальных складах во Врбетице
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.