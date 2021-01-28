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МИД Литвы призвал НАТО укрепить границу с Россией

28 января 2021, 01:05  •  54 • В мире
В Вильнюсе рассчитывают на финансовую помощь со стороны США для строительства военной инфраструктуры
В штаб-квартире Североатлантического альянса состоялась встреча генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, председателя Военного комитета НАТО маршала авиации сэра Стюарта Пича и министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.
Представители НАТО выразили благодарность главе литовского МИД за взятое страной обязательство увеличить финансирование обороны страны, выделяя в наступившем году более двух процентов ВВП.
Напомним, Литва обязалась увеличить финансирование своей армии с 2% до 2,5% ВВП, что приблизительно составляет 1,5 млрд евро, но не сразу, а постепенно, в течение десяти лет – до 2030 года.
На встрече стороны обсудили готовность и способность альянса противостоять различным современным вызовам, а также вопросы безопасности в Прибалтийском регионе.
Йенс Столтенберг также поблагодарил Ландсбергиса за «размещение боевой группы НАТО в рамках усиления передового присутствия альянса в Прибалтике». Генсек НАТО отметил, что «высоко ценит активную политическую и военную роль Литвы в НАТО».
«Для нас очень важно, чтобы и НАТО, и союзники уделяли должное внимание вопросам безопасности и обороны во время кризиса COVID-19. Как надёжный союзник, Литва остаётся верной принципу справедливого распределения бремени, согласованному с НАТО, и будет продолжать вносить вклад в НАТО и другие международные операции и миссии, продолжая укреплять национальную безопасность и оборону»,
– цитирует главу МИД Литвы пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Также литовский министр особо подчеркнул необходимость продолжать укрепление восточных границ Евросоюза, имея в виду границы Литвы с Россией, при этом назвав альянс «незаменимым гарантом прибалтийской безопасности».
В Литве давно достаточно остро стоит вопрос совершенствования военной инфраструктуры, вот только средств на это не хватает. Не так давно министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас даже пугал правительство тем, что плохая инфраструктура может привести к тому, что со стороны НАТО уменьшится военная поддержка. Однако выделять дополнительные средства на военные объекты в условиях экономического кризиса правительство всё-таки не решается.
Вот министр иностранных дел и намекал в штаб-квартире НАТО на финансовую помощь со стороны США – исключительно в интересах альянса для укрепления рубежей не Литвы, а всего Евросоюза.
Соб. корр. ФСК
На фото. Генсек НАТО Столтенберг и глава МИД Литвы Ландсбергис, источник – пресс-служба МИД Литвы

Фонд Стратегической Культуры

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