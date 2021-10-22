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МИД Литвы направило Минску ноту протеста

22 октября 2021, 10:55  •  151 • В мире
В Вильнюсе возмущены: кто-то подошёл к литовскому пограничному столбу
Министерство иностранных дел Литвы вручило представителю посольства Белоруссии в Вильнюсе дипломатическую ноту протеста в связи с продолжающимися нарушениями государственной границы. В документе речь идёт конкретно о нарушении границы в районе Друскининкайской пограничной заставы: белорусского пограничника обвиняют в том, что он подошёл к литовскому пограничному столбу. В Литве расценили этот «поступок» как нарушение государственной границы.
«МИД требует, чтобы Беларусь как можно скорее предоставила разъяснения по поводу произошедшего инцидента и приняла необходимые меры, чтобы в будущем подобное не повторилось»,
– цитирует сообщение МИД Литвы прибалтийский портал Delfi.
Кроме того, белорусскому послу в литовском МИД рассказали о недопустимости репрессий против гражданского общества, призвали отпустить немедленно всех политических заключённых, а также остановить поток нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть через Белоруссию в страны Евросоюза.
При этом министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис «очень дипломатично» называет белорусскую сторону «преступниками» и жалуется, что общаться с ними на дипломатическом языке очень сложно.
«Очевидно, что с преступниками, как мы их называем, говорить на каком-либо политическом и дипломатическом языке достаточно сложно. С преступниками обычно мы говорим в суде, тогда высказываются возражения, мы ожидаем наказания или хотя бы компенсации. Этот вариант не выкинут из повестки дня»,
– заявил главный литовский дипломат в интервью радиостанции Ziniu radijas в четверг, 21 октября, комментируя вручённую белорусскому послу ноту протеста.
Он сообщил, что в настоящее время между Вильнюсом и Минском контакты минимальные, поскольку Белоруссия «продолжает предпринимать преступные действия, чтобы создать точки давления на Евросоюз, Литву, Польшу и Латвию». По его мнению, разумнее вести переговоры с авиакомпаниями и странами, откуда идут потоки мигрантов.
Однако в Государственном пограничном комитете (ГПК) Белоруссии отрицают нарушение литовской границы.
«Белорусские пограничники границу с Литвой не нарушали. Причастные к данному инциденту устанавливаются органами пограничной службы Белоруссии. Это были гражданские лица»,
– заявил официальный представитель ГПК Антон Бычковский.
Он напомнил, что практически сразу же после инцидента между белорусскими и литовскими пограничниками на месте состоялся обмен информацией, при этом не возникло никаких недоразумений, поэтому вручение дипломатической ноты выглядит как попытка МИД Литвы «создать очередной информационный шум».
Соб. корр. ФСК

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