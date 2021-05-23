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МИД Литвы, Австрии и Германии выдвинули требования к Минску из-за Ryanair
23 мая 2021, 20:25 • 10 • Политика
Министерства иностранных дел нескольких европейских государств выдвинули требования к Минску. Все они касаются лайнера ирландской авиакомпании Ryanair, экстренно приземлившегося в Белоруссии.
На сайте МИД Литвы сказано, что временный поверенный в делах Белоруссии был вызван в ведомство. Там указали, что удерживаемые в аэропорту Минска пассажиры и члены экипажа самолёта авиакомпании Ryanair должны быть немедленно отпущены.
"Нам необходимо независимое международное расследование этого инцидента", - заявили в МИД Австрии. Сообщение появилось на официальном сайте министерства. Там тоже считают, что все без исключения пассажиры должны быть освобождены. Им необходимо дать разрешение дальше отправиться в пункт назначения.
В МИД Германии потребовали немедленно разъяснить, что произошло в аэропорту Минска. На сайте ведомства уточняется, что речь об экстренной посадке лайнера, а также задержании основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.
Лайнер компании Ryanair вылетел из Афин и направлялся в Вильнюс. Роман Протасевич был одним из его пассажиров. Мужчина является главным редактором Telegram-канала, который в Белоруссии признан экстремистским.
Самолёт экстренно сел в аэропорту Минска после сообщения о минировании борта. Протасевич был задержан. Другие пассажиры отправлены на досмотр. Всего на борту находилось 123 человека. На территории аэропорта работают сапёры и силовики.
По данным Telegram-канала "Пул первого", когда самолёт пролетал практически над белорусской границей, была получена информация о взрывном устройстве на борту. За этим последовало обращение к Минску и указание принять самолёт.
Позднее сведения о минировании были опровергнуты.
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