В Министерстве иностранных дел Китая считают, что НАТО следовало распустить после распада Советского Союза.

В МИД Китая считают, что Североатлантический альянс следовало бы распустить сразу после того, как распался Советский Союз.

С этим мнением согласился известный тюрколог, политолог, специалист по международным и межнациональным отношениям, политик Владимир Аватков.

НАТО - уродливый атавизм "холодной войны". Альянс действует в логиках прошлого и претендует на глобальную роль, не имея таких полномочий. Он только дестабилизирует систему международной безопасности, - подчеркнул эксперт в своём Telegram-канале. - Распустить? Надо было, конечно.

По мнению тюрколога, Североатлантический альянс сейчас уже "сам потихоньку расползётся".