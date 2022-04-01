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МИД КНР: НАТО следовало распустить после распада СССР
01 апреля 2022, 11:35 • 150 • Политика
В Министерстве иностранных дел Китая считают, что НАТО следовало распустить после распада Советского Союза.
В МИД Китая считают, что Североатлантический альянс следовало бы распустить сразу после того, как распался Советский Союз.
С этим мнением согласился известный тюрколог, политолог, специалист по международным и межнациональным отношениям, политик Владимир Аватков.
По мнению тюрколога, Североатлантический альянс сейчас уже "сам потихоньку расползётся".
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