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МИД КНР: НАТО следовало распустить после распада СССР

01 апреля 2022, 11:35  •  150 • Политика
В Министерстве иностранных дел Китая считают, что НАТО следовало распустить после распада Советского Союза.
В МИД Китая считают, что Североатлантический альянс следовало бы распустить сразу после того, как распался Советский Союз.
С этим мнением согласился известный тюрколог, политолог, специалист по международным и межнациональным отношениям, политик Владимир Аватков.
НАТО - уродливый атавизм "холодной войны". Альянс действует в логиках прошлого и претендует на глобальную роль, не имея таких полномочий. Он только дестабилизирует систему международной безопасности, - подчеркнул эксперт в своём Telegram-канале. - Распустить? Надо было, конечно.
По мнению тюрколога, Североатлантический альянс сейчас уже "сам потихоньку расползётся".
Брожение уже пошло, в том числе, например, в Турции, - обратил внимание Аватков. - Иначе и быть не может: время изменилось. А альянс застыл в прошлом.

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