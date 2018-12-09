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МИД Китая вызвал "на ковер" посла США

09 декабря 2018, 22:54  •  110 • Политика
Американского посла вызвали "на ковер" в МИД Китая из-за ареста топ-менеджера китайской компании Huawei. Пекин требует немедленно освободить из-под стражи свою гражданку.
Замглавы МИД Китая Лэ Юйчэн вызвал "на ковер" посла США. Причиной стал арест финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу в Канаде по просьбе США.
Топ-менеджера крупной технологической компании Китая обвиняют в нарушении американских санкций против Ирана. Мэн Ваньчжоу задержали в канадском городе Ванкувере 1 декабря и готовят к экстрадиции в США.
В Китае уже назвали произошедшее грубым нарушением прав человека. Пекин грозит серьезными последствиями, если Мэн Ваньчжоу не будет отпущена на свободу. Суд по ее делу должен состояться в понедельник, 10 декабря.
В связи со случившимся в МИД Китая был вызван американский посол Терри Брэнстед. Ему был выражен решительный протест в связи с арестом китайского топ-менеджера Huawei.
Напомним, что компания Huawei выпускает бюджетную альтернативу американским смартфонам Apple и является серьезным игроком на рынке мобильных устройств.

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