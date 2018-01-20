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МИД Китая: ВМС США снова нарушили морские границы

20 января 2018, 19:09  •  199 • В мире
МИД Китая обвинил ВМС США в нарушении морской границы
Стало известно о том, что Китай выразил "серьезное недовольство" тем, что американская сторона опять ведет себя как вздумается. В частности, ВМС США нарушили морские границы.
Сообщается о том, что американский ракетный эсминец вошел в территориальные воды страны у острова Хуанянь. КНР подчеркивает, соответствующего разрешения у Штатов на такие действия не было.
Китайская сторона отметила, что подобные случаи "подрывают суверенитет и интересы безопасности" страны.
"Китай имеет неоспоримый суверенитет над островом Хуанянь и соседними водами, - говорится в официальном сообщении китайского МИД. - Мы решительно выступаем против любого государства, использующего судоходство и свободу полётов в качестве предлога для нанесения ущерба суверенитету и безопасности Китая".

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