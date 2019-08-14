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МИД: Киев цинично выталкивает Донбасс из состава страны
14 августа 2019, 04:09 • 140 • Политика
Заместитель главы МИД России Григорий Карасин заявил, что власти Украины сами выталкивают Донбасс из состава страны.
В российском МИД заявили, что вместо реинтеграции Донбасса власти Украины, по сути, выталкивают юго-восток страны из состава. Как заявил заместитель главы МИД России Григорий Карасин, Киев действует всеми доступными способами, чтобы избавиться от Донбасса.
"В реальности мы видим обратный процесс. Вместо реинтеграции региона в общее политико-экономическое пространство украинское руководство собственными руками фактически выталкивает юго-восток из состава страны", - заявил дипломат.
При этом, подчеркнул Карасин, действия украинских властей противоречат Минским договоренностям. Так, Киев откровенно цинично отключает регион от водоснабжения, электроэнергии, а также пытается ввести чуть ли не тотальную блокаду региона.
О пенсионных и социальных выплатах жителям Донбасса Киев предпочел и вовсе забыть.
"Делается все это с одной целью - спровоцировать массовое недовольство и заставить регион капитулировать", - пояснил представитель МИД.
Карасин пояснил, что дальнейшая судьба Донецкой и Луганской народных республик зависит от живущих там граждан. Однако в этом процессе необходим диалог для последующего политического урегулирования кризисной ситуации.
"Уверен, что без прямого, честного и конструктивного диалога между Киевом, Донецком и Луганском разумный выход из нынешнего кризиса вряд ли может быть найден. Увы, именно этого всячески избегают киевские власти", - заявил Карасин в интервью РИА Новости.
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