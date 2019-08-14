Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Закроем для судов»: в Киеве предложили блокаду Крыма
Финляндия после русских учений готовится защищаться американскими "Молниями...
Рисовались перед Китаем? Новое расследование по затонувшему "Курску" в...
Мешают москвичам: Соловьёв обвинил оппозицию в злоупотреблении митингами
Главная / Политика

МИД: Киев цинично выталкивает Донбасс из состава страны

14 августа 2019, 04:09  •  140 • Политика
Заместитель главы МИД России Григорий Карасин заявил, что власти Украины сами выталкивают Донбасс из состава страны.
В российском МИД заявили, что вместо реинтеграции Донбасса власти Украины, по сути, выталкивают юго-восток страны из состава. Как заявил заместитель главы МИД России Григорий Карасин, Киев действует всеми доступными способами, чтобы избавиться от Донбасса.
"В реальности мы видим обратный процесс. Вместо реинтеграции региона в общее политико-экономическое пространство украинское руководство собственными руками фактически выталкивает юго-восток из состава страны", - заявил дипломат.
При этом, подчеркнул Карасин, действия украинских властей противоречат Минским договоренностям. Так, Киев откровенно цинично отключает регион от водоснабжения, электроэнергии, а также пытается ввести чуть ли не тотальную блокаду региона.
О пенсионных и социальных выплатах жителям Донбасса Киев предпочел и вовсе забыть.
"Делается все это с одной целью - спровоцировать массовое недовольство и заставить регион капитулировать", - пояснил представитель МИД.
Карасин пояснил, что дальнейшая судьба Донецкой и Луганской народных республик зависит от живущих там граждан. Однако в этом процессе необходим диалог для последующего политического урегулирования кризисной ситуации.
"Уверен, что без прямого, честного и конструктивного диалога между Киевом, Донецком и Луганском разумный выход из нынешнего кризиса вряд ли может быть найден. Увы, именно этого всячески избегают киевские власти", - заявил Карасин в интервью РИА Новости.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



140
Источник
Похожие новости
14 августа 2019, 04:09
МИД России забрасывает Госдеп запросами на посещение дипсобственности - Захарова
13 августа 2019, 21:39
Украинский "Обозреватель" провалил "план" по наращиванию паники после взрывов в России
14 августа 2019, 00:54
Песков напомнил о заявлении «Росатома» по ЧП в Архангельской области
14 августа 2019, 00:54
"Русские теперь за всё отвечают": Алек Болдуин объяснил, почему смерть Эпштейна "повесили" на Москву
14 августа 2019, 00:54
"Китай стягивает военные силы к Гонконгу": Трамп подлил масла в огонь протестов
13 августа 2019, 11:54
"Ненавидит и бьёт свою мать": Соловьёв напомнил о сути русского либерализма словами Достоевского
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 августа 2019, 05:54
"Ротшильды, Рокфеллеры или Сорос": Депутат заявил о применении против России климатического оружия
11 августа 2019, 01:24
Золотая афера «хозяев денег» близка к своему концу
09 августа 2019, 23:09
В Турции призвали Эрдогана «открыто» признать Крым российским
10 августа 2019, 02:39
В Крыму отреагировали на появление украинского флага над Судаком
08 августа 2019, 14:54
"Война начнется с новой силой": Полковник заговорил о скорой "страшной бойне" в Донбассе
12 августа 2019, 06:39
"Армия России пошла в атаку, гремят бои": Украинское издание впало в истерику
13 августа 2019, 05:24
Ученые раскрыли тайну испытаний Супер-Оружия Путина (Telegram. обзор)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.