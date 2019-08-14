МИД: Киев цинично выталкивает Донбасс из состава страны

В российском МИД заявили, что вместо реинтеграции Донбасса власти Украины, по сути, выталкивают юго-восток страны из состава. Как заявил заместитель главы МИД России Григорий Карасин, Киев действует всеми доступными способами, чтобы избавиться от Донбасса.

"В реальности мы видим обратный процесс. Вместо реинтеграции региона в общее политико-экономическое пространство украинское руководство собственными руками фактически выталкивает юго-восток из состава страны", - заявил дипломат.

При этом, подчеркнул Карасин, действия украинских властей противоречат Минским договоренностям. Так, Киев откровенно цинично отключает регион от водоснабжения, электроэнергии, а также пытается ввести чуть ли не тотальную блокаду региона.

О пенсионных и социальных выплатах жителям Донбасса Киев предпочел и вовсе забыть.

"Делается все это с одной целью - спровоцировать массовое недовольство и заставить регион капитулировать", - пояснил представитель МИД.

Карасин пояснил, что дальнейшая судьба Донецкой и Луганской народных республик зависит от живущих там граждан. Однако в этом процессе необходим диалог для последующего политического урегулирования кризисной ситуации.

"Уверен, что без прямого, честного и конструктивного диалога между Киевом, Донецком и Луганском разумный выход из нынешнего кризиса вряд ли может быть найден. Увы, именно этого всячески избегают киевские власти", - заявил Карасин в интервью РИА Новости.