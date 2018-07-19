МИД: Киев стремится не допустить контактов между российскими и украинскими журналистами

В МИД России прокомментировали решение Службы безопасности Украины запретить въезд в страну председателю Союза журналистов России Владимиру Соловьёву и призвали «западных кураторов киевского режима» принять действенные меры по пресечению подобных действий.

«Призываем западных кураторов киевского режима принять действенные меры по пресечению подобных действий своих подопечных. Необходимо безотлагательное обсуждение сложившейся на Украине катастрофической ситуации со свободой СМИ на профильных международных площадках», — говорится в сообщении МИД России.

В ведомстве считают, что пренебрежение демократическими принципами обеспечения свободы выражения мнения на Украине переходит всякие границы.

«Совершенно очевидно стремление киевского режима не допустить каких бы то ни было контактов между журналистами России и Украины», — добавили в МИД.

Ранее стало известно, что СБУ запретила телеведущему, председателю Союза журналистов России Владимиру Соловьёву въезд на территорию страны на три года.