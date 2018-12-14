МИД: Киев готовится выйти к границе России

Украина может устроить военную провокацию на линии соприкосновения в Донбассе, чтобы выйти к границе с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в ближайшие дни ВСУ намерены устроить активно вооруженную провокацию на линии соприкосновения, чтобы, воспользовавшись введенным режимом военного положения, который распространяется в том числе и на территории Донецкой и Луганской областей, организовать наступление на мариупольском направлении. Цель операции — захват Приазовья, находящегося на территории самопровозглашенной ДНР, а затем — выход на границу с Россией.

О том, что украинские силовики готовят провокацию и вооруженное наступление, накануне заявили и в ДНР. Руководитель представительства самопровозглашенной республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов при этом сказал, что самопровозглашенная республика готова принять экстренные меры в случае атаки, в частности, сообщить о действиях ВСУ руководству ОБСЕ на самом высоком уровне.

«Мы надеемся, что ВФУ (вооруженные формирования Украины — «Газета.Ru») не пойдут на такой шаг, но если это произойдет, мы рассчитываем на содействие со стороны СММ (Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ — «Газета.Ru») в нормализации ситуации», — сказал Якубов.

Ранее руководитель пресс-службы управления Народной милиции Даниил Безсонов сообщил, что на юг Донецкой области стянуты более чем 12 тыс. украинских силовиков и 90 единиц военной техники.

«В свете подготовки к наступлению на Мариупольском направлении, украинские силовики уже третью ночь минируют отдельные участки автомобильных дорог в районах населенных пунктов Сдавное, Березово и Тарамчук», — рассказал представитель ведомства, добавив, что взрывные устройства могут использовать для намеренного подрыва транспорта с пассажирами, чтобы обвинить в этом ДНР.

10 декабря заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин на брифинге с журналистами сообщил, что, по данным разведки, украинские силовики готовят провокацию на металлургическом комбинате им. Ильича в Мариуполе. Не исключено, что военные применят беспилотные летательные аппараты, чтобы сбросить мины и ручные гранаты на предприятие, где хранятся крупные запасы аммиака, пояснил он. Это приведет к выбросу отравляющих веществ, «масштабы возможного заражения могут составить до 15 км», в частности, в зоне заражения окажется часть Мариуполя с населением около 50 тыс. человек, считает Басурин. Киевские власти намерены возложить ответственность за совершение теракта на ДНР, чтобы иметь повод для начала агрессии против республики, пояснил он.

13 декабря Басурин рассказал, что на данный момент наступления нет.

«Значит, нас услышали! Мы не хотим, чтобы кровь лилась. Наступления пока никакого нет», — отметил он в эфире НСН.

При этом Басурин считает, что командование ВСУ могло перенести наступление на более позднюю дату. Он также упомянул, что в ДНР готовят контратаку .

«Зная планы противника, мы готовим противодействие. Мы это не афишируем. У нас есть определенные доказательства, подтверждающие факт подготовки провокации, связанной с химическими веществами.

Если говорить о 14 декабря, то пока наши погодные условия не позволяют Украине осуществить это [наступление], потому что у нас пасмурно, идут дожди, плюсовая температура и техника ВСУ просто не пройдет, так как у нас чернозем. Может быть перенос сроков. Это связано чисто с погодными условиями», — заключил Басурин.

Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин, комментируя ситуацию, заявил, что провокации и наступление ВСУ крайне выгодны президенту Украины Петру Порошенко, чтобы укрепить свой имидж среди электората.

«Ситуация, безусловно, тревожная на данном направлении. Порошенко политически выгодно усиливать военное присутствие и тем самым пытаться хоть как-то объяснить военное положение в преддверии президентских выборов в марте 2019 года. Он может начать локальные наступательные действия на азовском направлении или же это будут какие-то провокации на границах с Россией: например, на Перекопском перешейке», — приводит слова эксперта ФАН.

Москва следит за потенциальной угрозой боевых столкновений вблизи своих границ и сделает все возможное, чтобы защитить своих граждан, отметил Рожин. По его мнению, слова Марии Захаровой обращены не к Киеву, а к Западу.

«Заявление МИД, скорее, адресовано не Киеву, а его западным хозяевам, которые всячески спонсируют агрессию против РФ. Пусть страны Европы и США знают, что Россия выстоит и сможет дать адекватный ответ, если украинские военнослужащие попытаются вновь пересечь государственную границу или же напасть на республики Донбасса. У РФ есть военная возможность поставить их на место», — уверен он.