Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Посольство РФ заявило о готовности Москвы помочь Лондону построить мост через Ла...
Хинди руси ещё долго будут бхай бхай
Эксперт назвал возможные причины забастовки на украинском металлургическом комби...
О воздушно-космических бомжах. Можем себе позволить, не так ли?
Главная / Украина

МИД Канады осудил открытие Крымского моста, назвав это нарушением суверенитета Украины

17 мая 2018, 11:24  •  99 • Украина

ОТТАВА, 17 мая. /ТАСС/. Канада осуждает открытие Крымского моста и считает это нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом в четверг заявила глава канадского МИД Христя Фриланд.

"Канада осуждает строительство и частичное открытие сегодня (16 мая - прим. ТАСС) моста через Керченский пролив, - говорится в ее заявлении. - Мост, который связывает Россию с незаконно аннексированным Крымом, является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Российской Федерации".  По ее словам, цель открытия моста - это "упрочнение незаконного владения Россией полуостровом и насильственная изоляция его от остальной территории Украины".

Фриланд добавила, что Канада по-прежнему полностью поддерживает Украину в вопросе ее суверенитета. "Мы призываем Российскую Федерацию прекратить нарушение основополагающего принципа норм международного порядка", - заявила министр.

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 15 мая, открыл автодорожную часть Крымского моста. Строительство железнодорожной части транспортного перехода продолжается, открытие планируется в 2019 году. Крымский мост соединил Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). 16 мая по мосту было пущено автомобильное движение.

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя.

18 марта 2014 года был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

99
Источник
Похожие новости
17 мая 2018, 11:24
МИД Канады осудил открытие Крымского моста, назвав это нарушением суверенитета Украины
16 мая 2018, 14:39
«Поехали!» – Путин открыл движение по Крымскому мосту
17 мая 2018, 13:09
В Крыму ответили на заявление депутата Рады о Крымском мосте

16 мая 2018, 20:54
Порошенко и Волкер обсудили сотрудничество Украины и США в сфере безопасности
16 мая 2018, 17:39
Министерство инфраструктуры Украины оценило убытки страны из-за Крымского моста
17 мая 2018, 13:09
Эксперт назвал возможные причины забастовки на украинском металлургическом комбинате
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
12 мая 2018, 00:09
«Мы сровняем с землей Тель-Авив»
10 мая 2018, 21:54
Нездоровая конкуренция: как Варшава пытается остановить строительство «Северного потока — 2»
15 мая 2018, 20:39
Наталья Поклонская ответила на негодование Петра Порошенко по поводу Крымского моста
12 мая 2018, 22:54
Украина победила в споре о Крыме сама с собой
10 мая 2018, 18:39
«Попытка поторговаться»: в России ответили на решение Гаагского суда по компенсации за крымские активы
11 мая 2018, 09:24
"Эту ракету невозможно было сбить, тактический просчет военных". Эксперт прокомментировал видео уничтожения армией Израиля комплекса "Панцирь"
14 мая 2018, 10:39
Янки долетели уже до Харькова: полёт нормальный!
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.