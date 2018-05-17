МИД Канады осудил открытие Крымского моста, назвав это нарушением суверенитета Украины

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ОТТАВА, 17 мая. /ТАСС/. Канада осуждает открытие Крымского моста и считает это нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом в четверг заявила глава канадского МИД Христя Фриланд.

"Канада осуждает строительство и частичное открытие сегодня (16 мая - прим. ТАСС) моста через Керченский пролив, - говорится в ее заявлении. - Мост, который связывает Россию с незаконно аннексированным Крымом, является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Российской Федерации". По ее словам, цель открытия моста - это "упрочнение незаконного владения Россией полуостровом и насильственная изоляция его от остальной территории Украины".

Фриланд добавила, что Канада по-прежнему полностью поддерживает Украину в вопросе ее суверенитета. "Мы призываем Российскую Федерацию прекратить нарушение основополагающего принципа норм международного порядка", - заявила министр.

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 15 мая, открыл автодорожную часть Крымского моста. Строительство железнодорожной части транспортного перехода продолжается, открытие планируется в 2019 году. Крымский мост соединил Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). 16 мая по мосту было пущено автомобильное движение.

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя.

18 марта 2014 года был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.