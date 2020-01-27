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МИД Ирана обвинил пограничников США в расистском отношении к иранцам
27 января 2020, 10:54 • 131 • Политика
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил об оскорбительном обращении с иранцами в аэропортах США. По его словам, это является явным расизмом и нарушением прав человека, написал Мусави в своем Twitter.
Как сообщалось перед этим, Вашингтон запретил въезд в государство нескольким иранским студентам. После очередной эскалации напряжения в ирано-американских отношениях 16 студентов из Ирана были возвращены на родину из США.
По их словам, они подвергались политическим допросам и вынуждены были полностью раздеваться для личного досмотра. Студентов при этом доставляли в иммиграционную службу в наручниках.
"Сотрудники пограничной службы США издеваются над иранцами из-за их национальности", - отметил Мусави. По его словам, это явный расизм и нарушение международных норм и законов в области прав человека, пишет "Политика сегодня".
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