МИД Ирана обвинил пограничников США в расистском отношении к иранцам

Как сообщалось перед этим, Вашингтон запретил въезд в государство нескольким иранским студентам. После очередной эскалации напряжения в ирано-американских отношениях 16 студентов из Ирана были возвращены на родину из США.

По их словам, они подвергались политическим допросам и вынуждены были полностью раздеваться для личного досмотра. Студентов при этом доставляли в иммиграционную службу в наручниках.

"Сотрудники пограничной службы США издеваются над иранцами из-за их национальности", - отметил Мусави. По его словам, это явный расизм и нарушение международных норм и законов в области прав человека, пишет "Политика сегодня".