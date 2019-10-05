МИД Ирана не подтвердил информацию о скором освобождении Юлии Юзик

ТЕГЕРАН, 5 октября /ТАСС/. Иранский МИД не подтвердил в субботу сведения о скором освобождении задержанной в Тегеране российской гражданки Юлии Юзик. Об этом сообщил ТАСС пресс-атташе посольства РФ в исламской республике Андрей Ганенко.

"Посольство запросило в субботу у МИД Ирана доступ [к Юзик] и разъяснения. Информацию о скором освобождении нам не подтвердили", - сказал он.

В пятницу приглашенный в МИД РФ посол Ирана в Москве Мехди Санаи сообщил, что задержанная в Тегеране россиянка Юлия Юзик давала показания иранским правоохранительным органам и скоро будет освобождена.

Ранее посольство РФ в Иране сообщило ТАСС, что Юзик была арестована 2 октября в тегеранском отеле, где она остановилась.

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