Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
На Украине 72 человека госпитализировали с отравлением после свадьбы
Знаменитое путинское дзюдо. Стратегия по Украине даёт свои результаты
Путин прибыл в Тамань
Без референдума: о статусе Донбасса украинцев не спросят
Главная / Политика

МИД Ирана не подтвердил информацию о скором освобождении Юлии Юзик

05 октября 2019, 15:09  •  116 • Политика

ТЕГЕРАН, 5 октября /ТАСС/. Иранский МИД не подтвердил в субботу сведения о скором освобождении задержанной в Тегеране российской гражданки Юлии Юзик. Об этом сообщил ТАСС пресс-атташе посольства РФ в исламской республике Андрей Ганенко.

"Посольство запросило в субботу у МИД Ирана доступ [к Юзик] и разъяснения. Информацию о скором освобождении нам не подтвердили", - сказал он.

В пятницу приглашенный в МИД РФ посол Ирана в Москве Мехди Санаи сообщил, что задержанная в Тегеране россиянка Юлия Юзик давала показания иранским правоохранительным органам и скоро будет освобождена.

Ранее посольство РФ в Иране сообщило ТАСС, что Юзик была арестована 2 октября в тегеранском отеле, где она остановилась.

В новость были внесены изменения (14:32 мск) - добавлена информация по тексту.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



116
Источник
Похожие новости
05 октября 2019, 10:39
Скабеева высмеяла оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
04 октября 2019, 19:39
Рябков: Россия не рассматривает возможность размещения ракет средней дальности на Кубе
05 октября 2019, 10:39
Путин счел невозможными попытки сдержать Китай
04 октября 2019, 16:24
В Центральной России в 2019 году предотвратили четыре теракта
05 октября 2019, 10:39
Путин заинтересовался возможностью создания медицинской госкорпорации
05 октября 2019, 15:09
МИД Ирана не подтвердил информацию о скором освобождении Юлии Юзик
Новости партнеров
 
Выбор дня
05 октября 2019, 00:54
Запасной вариант: Киев готов к полной блокаде Донбасса
05 октября 2019, 03:54
Подготовка к торгам: почему Польша заявила о намерении полностью отказаться от россий...
05 октября 2019, 00:39
Эксперт прокомментировал заявление Новака о цене на транзит газа через Украину
05 октября 2019, 00:54
Знаменитое путинское дзюдо. Стратегия по Украине даёт свои результаты
05 октября 2019, 02:24
Глава Института археологии Николай Макаров: В Кремле были находки поважнее библиотеки...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 октября 2019, 05:54
Тупой польский генерал оценил российский спецназ (Руслан Осташко)
28 сентября 2019, 15:54
На Украине возмутились поведением пресс-секретаря Зеленского
30 сентября 2019, 03:39
Разговор на троих: как в Германии отреагировали на критику ЕС со стороны Зеленского и Трампа
05 октября 2019, 02:24
Глава Института археологии Николай Макаров: В Кремле были находки поважнее библиотеки Ивана Грозного
29 сентября 2019, 05:09
Как Путин «помогает» олигархам. Вторая волна олигархов уходит в небытие
01 октября 2019, 12:24
Почему у России расплывчатая позиция по Донбассу?
01 октября 2019, 20:24
Киев подписал «формулу Штайнмайера». Что теперь будет с Донбасом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.