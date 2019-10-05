|
МИД Ирана не подтвердил информацию о скором освобождении Юлии Юзик
05 октября 2019, 15:09 • 116 • Политика
ТЕГЕРАН, 5 октября /ТАСС/. Иранский МИД не подтвердил в субботу сведения о скором освобождении задержанной в Тегеране российской гражданки Юлии Юзик. Об этом сообщил ТАСС пресс-атташе посольства РФ в исламской республике Андрей Ганенко.
"Посольство запросило в субботу у МИД Ирана доступ [к Юзик] и разъяснения. Информацию о скором освобождении нам не подтвердили", - сказал он.
В пятницу приглашенный в МИД РФ посол Ирана в Москве Мехди Санаи сообщил, что задержанная в Тегеране россиянка Юлия Юзик давала показания иранским правоохранительным органам и скоро будет освобождена.
Ранее посольство РФ в Иране сообщило ТАСС, что Юзик была арестована 2 октября в тегеранском отеле, где она остановилась.
В новость были внесены изменения (14:32 мск) - добавлена информация по тексту.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
116
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 октября 2019, 05:54
|
28 сентября 2019, 15:54
|
30 сентября 2019, 03:39
|
05 октября 2019, 02:24
|
29 сентября 2019, 05:09
|
01 октября 2019, 12:24
|
01 октября 2019, 20:24