МИД Германии: Участие в проекте "Северный поток - 2" многих стран ставит его вне политики

Глава МИД Германии заявил, что в строительство газопровода "Северный поток - 2" вовлечены многие европейские страны, а не только Германия, потому этот проект нельзя назвать политическим.

В МИД Германии заявили, что страна не считает строительство газопровода "Северный поток - 2" политическим проектом, передаёт телеканал "360". На встрече с журналистами, которая прошла 18 января, глава внешнеполитического ведомства Германии заявил, что в проект "Северный поток - 2" вовлечены многие европейские страны, а не только Германия, поэтому политическим его назвать нельзя.

"Северный поток - 2" - это крупный международный проект по строительству газопровода, по которому ежегодно через дно Балтийского моря из России до Германии будет транспортироваться 55 млрд кубометров газа.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что считает "Северный поток - 2" коммерческим проектом. Однако, по её мнению, реализация данного проекта не должна повлиять на транзит газа из России через Украину.