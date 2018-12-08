МИД Германии: Страна не будет инициатором новых антироссийских санкций

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что на фоне отсутствия общеевропейского консенсуса относительно антироссийских санкций и снижения градуса напряженности, Германия не станет инициатором новых санкционных мер.

Глава МИД Германии Хайко Маас выразил несогласие с введением новых антироссийских санкций из-за задержания украинских кораблей российскими пограничниками в Керченском проливе, передает агентство Reuters.

Политик отметил, что в настоящее время в Европе нет общего мнения относительно антироссийских санкций и градус напряженности вокруг России заметно стал ниже, поэтому Германия не будет инициатором новых санкционных мер.

Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины, нарушив нормы международного морского права, вторглись без предупреждения в территориальные воды России в районе Керченского пролива. Нарушители были задержаны погранслужбой ФСБ России.