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МИД Германии: Страна не будет инициатором новых антироссийских санкций
08 декабря 2018, 11:09 • 143 • Политика
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что на фоне отсутствия общеевропейского консенсуса относительно антироссийских санкций и снижения градуса напряженности, Германия не станет инициатором новых санкционных мер.
Глава МИД Германии Хайко Маас выразил несогласие с введением новых антироссийских санкций из-за задержания украинских кораблей российскими пограничниками в Керченском проливе, передает агентство Reuters.
Политик отметил, что в настоящее время в Европе нет общего мнения относительно антироссийских санкций и градус напряженности вокруг России заметно стал ниже, поэтому Германия не будет инициатором новых санкционных мер.
Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины, нарушив нормы международного морского права, вторглись без предупреждения в территориальные воды России в районе Керченского пролива. Нарушители были задержаны погранслужбой ФСБ России.
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