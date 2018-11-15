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МИД Германии потребовал закрыть «Миротворец» после размещения на нем данных экс-канцлера Германии

15 ноября 2018, 15:24  •  71 • В России

Послемайданную Украину снова «предали» европейцы. На этот раз Германия. Министерство иностранных дел этой страны снова потребовало от Киева закрыть печально известно сайт «Миротворец», на котором размещаются личные данные «врагов Украины» по версии местных радикальных националистов. Напомним, этот сайт был создан при деятельном участии и по инициативе депутата ВРУ, советника главы МВД Украины Антона Геращенко.

Ранее МИД Германии уже обращался к Украине с такой просьбой, но получил ответ, что, дескать, Киев не имеет такой возможности, поскольку сервер сайта находится за пределами страны. На этот раз германский МИД возбудился после того, как на «Миротворце» разместили данные экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера.

- Мы настаивали на том, чтобы украинское правительство приняло меры по закрытию этого сайта, и мы сделаем это сейчас, - заявил официальный представитель ведомства.

А что же такого крамольного сделал Шредер, по мнению фашиствующих украинцев? А он всего-навсего дал нелицеприятный прогноз о судьбе Крыма.

- Это реальность (принадлежность Крыма России - прим. авт.), которая однажды должна быть признана. Между прочим, Крым, ранее принадлежавший России, в 1954 году был подарком советского лидера Хрущёва на тот момент советской Украине, — объяснил политик журналистам Aachener Nachrichten и пояснил, что украинцам лучше с этим смириться. - Предрекаю, что не будет ни одного российского президента, который выведет Крым из состава России.

И десятой доли сказанного хватило бы, чтобы довести любого укронационалиста до кондрашки. Только вот на старших евробратьев переть - кишка у них тонка.

Остается лишь сожалеть, что европейские политики начинают видеть опасность украинских радикальных националистов лишь тогда, когда, когда это затрагивает интересы и безопасность их граждан. А потом, как опасность минет, и жизнь, и отношение к факелоносцам на шествиях по улицам украинских городов у них выравниваются и налаживаются.

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