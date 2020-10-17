МИД Германии поставил точку в споре о "Северном потоке - 2": Завершение проекта - вопрос времени

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас уверен в завершении строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом он завил в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Глава МИД подчеркнул, что завершение проекта - это лишь вопрос времени. Он указал, что Европа принимает решения о своём энергоснабжении независимо от США. Последние всё чаще критикуют ЕС за экономическое сотрудничество с Россией.

"Мы ведь не подвергаем критике то, что США в минувшем году более чем в два раза увеличили импорт нефти из России и сейчас являются вторым по объёмам импортёром российской нефти", - подколол Хайко Маас американских политиков и чиновников.

Напомним, что США ввели санкции за участие в строительстве газопровода "Северный поток - 2", чтобы остановить проект на завершающей стадии. Американцы сами хотят продавать в Европу свой газ, а российский газопровод ставит крест на этих планах.