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МИД Германии поставил точку в споре о "Северном потоке - 2": Завершение проекта - вопрос времени
17 октября 2020, 22:35 • 30 • Политика
МИД Германии заявил об уверенности в завершении строительства "Северного потока - 2". Министр подчеркнул, что это лишь вопрос времени.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас уверен в завершении строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом он завил в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Глава МИД подчеркнул, что завершение проекта - это лишь вопрос времени. Он указал, что Европа принимает решения о своём энергоснабжении независимо от США. Последние всё чаще критикуют ЕС за экономическое сотрудничество с Россией.
Напомним, что США ввели санкции за участие в строительстве газопровода "Северный поток - 2", чтобы остановить проект на завершающей стадии. Американцы сами хотят продавать в Европу свой газ, а российский газопровод ставит крест на этих планах.
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