Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лукашенко не блефовал: Литве грозит разорение
"У нас сейчас ненависть": Зеленский заявил, что украинцы не хотят обща...
Вот такая она «самая сильная»…
Гозмана выгнали из политических ток-шоу: У него есть своя версия событий
Главная / Политика

МИД Германии поставил точку в споре о "Северном потоке - 2": Завершение проекта - вопрос времени

17 октября 2020, 22:35  •  30 • Политика
МИД Германии заявил об уверенности в завершении строительства "Северного потока - 2". Министр подчеркнул, что это лишь вопрос времени.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас уверен в завершении строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом он завил в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Глава МИД подчеркнул, что завершение проекта - это лишь вопрос времени. Он указал, что Европа принимает решения о своём энергоснабжении независимо от США. Последние всё чаще критикуют ЕС за экономическое сотрудничество с Россией.
"Мы ведь не подвергаем критике то, что США в минувшем году более чем в два раза увеличили импорт нефти из России и сейчас являются вторым по объёмам импортёром российской нефти", - подколол Хайко Маас американских политиков и чиновников.
Напомним, что США ввели санкции за участие в строительстве газопровода "Северный поток - 2", чтобы остановить проект на завершающей стадии. Американцы сами хотят продавать в Европу свой газ, а российский газопровод ставит крест на этих планах.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



30
Источник
Похожие новости
17 октября 2020, 01:30
Ставка сыграла: Путин провёл и Трампа, и Байдена
17 октября 2020, 12:30
Пророчество Паисия Святогорца грозит исполнится: "Турция почти вся останется за Россией"
17 октября 2020, 01:30
Пушков прокомментировал слова Эрдогана о Крыме
17 октября 2020, 07:00
Галкин зло высмеял вопрос о наркотиках Зеленского: вопросы "президента Украины" взорвали Instagram
17 октября 2020, 15:15
Эрдоган предал Россию? Турция показала США российские С-400
17 октября 2020, 13:25
Уничтожить "Северный поток - 2": в Швеции назвали главную цель страны
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 октября 2020, 01:35
Американский оппозиционер просчитал наперёд все шаги Навального против России
14 октября 2020, 14:50
Турция пошла на попятную, а боевики массово бегут из Карабаха. Хватило крепкого слова Шойгу?
13 октября 2020, 12:15
Отомстили за штурмовик? Армения сбила турецкий F-16 с помощью С-300
13 октября 2020, 00:20
"Фактически это признательные показания": Пушилин призвал Зеленского подать в отставку
11 октября 2020, 21:45
Сеанс разоблачения Зеленского стал хитом: "Не надо вестись"
11 октября 2020, 14:25
Скажите спасибо Путину: за что Армения должна благодарить Россию - заявление Алиева
14 октября 2020, 06:35
Азербайджан "приземлил" российские Су-30СМ. Эксперт о странностях войны в Карабахе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.