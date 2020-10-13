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МИД Германии неожиданно "отстранился" от Навального: Витязева вскрыла "тайну" Берлина
13 октября 2020, 15:55 • 24 • Политика
МИД Германии неожиданно "отстранился" от блогера Алексея Навального, уточнив, кому стоит заняться его вопросом. Журналистка Юлия Витязева сразу же вскрыла "тайну" Берлина.
Скандал с Алексеем Навальным может и должна расследовать Россия - именно у российских правоохранителей есть всё необходимое для этого. Об этом в интервью "РИА Новости" заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
Он уточнил, что "все следы, свидетели, доказательства, необходимые для проведения расследования, а также первые анализы крови находятся в России". Маас отметил, что на лечение в Германию блогера доставили уже по прошествии двух дней "после покушения".
Слова главы МИД ФРГ прокомментировала журналистка Юлия Витязева. Она отметила, что теперь стало понятно, почему Германия ведёт себя скрытно в деле с Навальным.
"Видимо, именно по этой причине Германия никому не показывает анализы "берлинского пациента", скрывает вещдоки, не содействует консульскому доступу и всё время бубнит о санкциях", - не без иронии отметила Витязева.
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