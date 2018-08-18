Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Деревенский разговор: Путин и Меркель встретились в загородной резиденции под Бе...
Климкин заявил о «тотальной катастрофе» в украинской системе образования
На Украине заявили, что судно «Механик Погодин» заблокировано на три года
Глава украинского МИД назвал состояние с образованием школьников катастрофой
Главная / Политика

МИД Германии допустил начало снятия санкций с России после стабилизации Украины

18 августа 2018, 20:54  •  67 • Политика
По словам Хайко Мааса, этот процесс не может начаться раньше, чем произойдет урегулирование в Донбассе.
Диалог о начале снятия санкций с России может начаться лишь после украинского урегулирования, которое должно состояться путем реализации Минских соглашений. Такое заявление сделал глава МИД Германии Хайко Маас в своем интервью газете Welt am Sonntag.
«Мы можем начать переговоры о снятии санкций не раньше, чем удастся реализовать Минские соглашения», - сказал Маас, которого цитирует агентство dpa.
Министр добавил, что цель Берлина остается той же - это стабилизация Украины. Правительство Германии, вопреки некоторым голосам, в том числе из собственной партии СДПГ, членом которой является глава МИД, остается противником признания статуса Крыма де-факто, указал Маас.
В то же время есть шанс для создания международной миротворческой миссии ООН по Донбассу, такие переговоры идут с Москвой и с Киевом, заявил Маас.
Напомним, в субботу, 18 августа, пройдут переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина. До этого в кабмине Германии заявили, что центральными вопросами рабочей встречи станут урегулирование в Сирии и на Украине, а также сотрудничество в сфере экономики.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

67
Источник
Похожие новости
18 августа 2018, 22:09
Путин: прогресса по кризису на Украине нет, но Россия готова продолжать поиск решений
18 августа 2018, 15:39
Володин пригласил Чавушоглу посетить Госдуму
18 августа 2018, 20:54
Путин станцевал с главой МИД Австрии и улетел к Меркель

18 августа 2018, 04:39
Сенатор-демократ намерен отнять у Трампа право ограничивать доступ к секретной информации
18 августа 2018, 17:39
Путин уже в Австрии: СМИ сообщили о прибытии самолета президента РФ на свадьбу главы МИД страны
18 августа 2018, 04:39
Венесуэла потребовала у Колумбии выдачи главы «Верховного суда в изгнании»
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
18 августа 2018, 01:24
Боевики нашли копеечный способ борьбы с самолетами за десятки миллионов долларов
18 августа 2018, 04:39
Подарок Путина уже в Австрии: На Кубани рассказали о музыкальном сюрпризе для Карин К...
18 августа 2018, 04:39
Безпалько объяснил, как Россия может пополнить казну в случае введения Украиной визов...
18 августа 2018, 01:24
Лукашенко психанул в прямом эфире: его система рушится? (Руслан Осташко)
18 августа 2018, 14:09
Порошенко подписал закон о запрете взыскания Россией средств с «Укроборонпрома»
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
18 августа 2018, 04:39
Подарок Путина уже в Австрии: На Кубани рассказали о музыкальном сюрпризе для Карин Кнайсль
14 августа 2018, 06:24
«С бедными никто не считается»: Украина потеряла субъектность в «нормандском формате»
13 августа 2018, 23:54
США выставили России ультиматум из-за Договора по открытому небу
15 августа 2018, 05:09
The National Interest узнал о сигнале, который ждут США для начала ядерной войны
13 августа 2018, 06:12
Вечер с Владимиром Соловьевым от 12.08.18
14 августа 2018, 15:54
На Украине зафиксировали резкое снижение производства автомобилей
14 августа 2018, 22:39
Россия заранее подготовилась к разрыву ж/д сообщения с Украиной
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.