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МИД Германии допустил начало снятия санкций с России после стабилизации Украины
18 августа 2018, 20:54 • 67 • Политика
По словам Хайко Мааса, этот процесс не может начаться раньше, чем произойдет урегулирование в Донбассе.
Диалог о начале снятия санкций с России может начаться лишь после украинского урегулирования, которое должно состояться путем реализации Минских соглашений. Такое заявление сделал глава МИД Германии Хайко Маас в своем интервью газете Welt am Sonntag.
«Мы можем начать переговоры о снятии санкций не раньше, чем удастся реализовать Минские соглашения», - сказал Маас, которого цитирует агентство dpa.
Министр добавил, что цель Берлина остается той же - это стабилизация Украины. Правительство Германии, вопреки некоторым голосам, в том числе из собственной партии СДПГ, членом которой является глава МИД, остается противником признания статуса Крыма де-факто, указал Маас.
В то же время есть шанс для создания международной миротворческой миссии ООН по Донбассу, такие переговоры идут с Москвой и с Киевом, заявил Маас.
Напомним, в субботу, 18 августа, пройдут переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина. До этого в кабмине Германии заявили, что центральными вопросами рабочей встречи станут урегулирование в Сирии и на Украине, а также сотрудничество в сфере экономики.
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