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МИД ФРГ призвал Россию выполнить обязательства по Донбассу

19 ноября 2019, 18:39  •  235 • Украина
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что, по мнению немецкой стороны, Россия в настоящее время должна выполнить взятые на себя обязательства по урегулированию в Донбассе.
 
Reuters
 

Об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции с украинским коллегой Вадимом Пристайко.

«На наш взгляд, сейчас очередь России реализовать то, что было достигнуто в результате переговоров. Нужно измерять результатами и действиями», — цитирует его «Интерфакс-Украина».

В свою очередь, Пристайко заявил о готовности Киева к принятию «разумного компромисса» в ходе саммита в нормандском формате по Донбассу.

Ранее полномочный представитель России на переговорах контактной группы в Минске Борис Грызлов призвал Украину не рассчитывать на пересмотр минских договорённостей.

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