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МИД Франции пригрозил оставить Польшу без денег Евросоюза

08 октября 2021, 12:05  •  134 • Политика
МИД Франции пригрозил лишить Польшу средств Евросоюза, которые направляются в поддержку восстановления страны. Об этом заявили во французском ведомстве в ответ на решение Варшавы признать приоритет собственного права над европейским.
В МИД Франции назвали такое решение властей Польши атакой на Евросоюз. Там также добавили, что Польша может лишиться финансовой поддержки ЕС на восстановление, если не будет выполнять правила сообщества.
Напомним, 7 октября конституционный трибунал Польши постановил, что членство страны в Евросоюзе не означает, что Брюссель и органы ЕС имеют верховенство в судебной сфере, и не означает, что Польша передаёт свою независимость ЕС.
Тем самым поляки поставили точку в деле, длившемся с марта этого года, когда премьер-министр Польши Матеуш Моравецки обратился в Конституционный трибунал с вопросом, имеет ли Конституция страны приоритет над законодательными документами ЕС.
Отметим, в Брюсселе и других европейский столицах своевольное поведение Варшавы вызвало серьёзную озабоченность. В Еврокомиссии заявили, что их законы выше национальных и их решения обязательны к исполнению.

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