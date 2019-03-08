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08 марта 2019, 00:24  •  55 • В мире
Оштрафовали на 450 тысяч евро Министерство иностранных дел Франции за то, что на руководящих постах в ведомстве слишком мало женщин. В стране действует специальная квота, которая подразумевает, что слабый пол имеет преимущество при трудоустройстве на важную должность.
Как пишут французские СМИ, МИД страны "проштрафился" еще в 2017 году. Тогда был нарушен закон, принятый еще в 2012 году, о том, что должен соблюдаться баланс между мужчинами и женщинами на руководящих постах. Кстати, это касается не только государственных структур, но и частных компаний.
В случае с МИДом проверяющие сочли, что они отвергли как минимум пять претенденток на высокопоставленные должности, предпочтя им мужчин. В итоге за каждую непринятую женщину был назначен штраф в размере 90 тысяч евро - в сумме 450 тысяч евро.
По данным издания Le Monde, должности французских послов сейчас занимают около 26% женщин.

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