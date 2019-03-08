Как пишут французские СМИ, МИД страны "проштрафился" еще в 2017 году. Тогда был нарушен закон, принятый еще в 2012 году, о том, что должен соблюдаться баланс между мужчинами и женщинами на руководящих постах. Кстати, это касается не только государственных структур, но и частных компаний.

В случае с МИДом проверяющие сочли, что они отвергли как минимум пять претенденток на высокопоставленные должности, предпочтя им мужчин. В итоге за каждую непринятую женщину был назначен штраф в размере 90 тысяч евро - в сумме 450 тысяч евро.

По данным издания Le Monde, должности французских послов сейчас занимают около 26% женщин.