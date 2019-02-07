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МИД Франции обвинил итальянского вице-премьера в провокации

07 февраля 2019, 23:39  •  73 • В мире
Движение «Пять звёзд» не исключает сотрудничества с кандидатами от «жёлтых жилетов» на майских выборах в Европарламент
МИД Франции назвал провокацией встречу итальянского вице-премьер-министра Луиджи Ди Майо с лидерами «жёлтых жилетов» Кристофом Шалансоном и Ингрид Левавассер в Париже.
«Эта очередная провокация недопустима в отношениях стран-соседей и партнёров по Европейскому союзу. На Ди Майо возложены правительственные полномочия, и он должен заботиться о том, чтобы не подрывать наши двусторонние отношения своим постоянным вмешательством», – заявили в Париже.
Ди Майо снабдил фото со встречи комментарием «Ветер перемен пересёк Альпы». Ранее Ди Майо выступил с поддержкой требований «жёлтых жилетов». «Рождается новая Европа. Европа «жёлтых жилетов», общественных движений и прямой демократии. Это сложная битва, и в ней мы можем сражаться плечом к плечу», – сказал заместитель главы итальянского правительства.
Париж отозвал своего посла в Италии для консультаций, назвав сложившуюся ситуацию беспрецедентной. Встреча Ди Майо с «жёлтыми жилетами» французские власти расценили как отказ Рима от прямого диалога с официальным Парижем.
Ди Майо – представитель евроскептического движения «Пять звёзд». Движение критикует миграционную, экономическую и внешнюю политику Брюсселя. На этой почве отношения между Парижем и Римом заметно охладели. Париж выступает за увеличение миграции из стран Африки в ЕС, в то время как Рим отказывается принимать суда с нелегалами, пересекающими Средиземное море.
Движение «Пять звёзд» не исключает сотрудничества с кандидатами от «жёлтых жилетов» на майских выборах в Европарламент. Поэтому вместе с Ди Майо в Париж прибыли ведущие деятели движения, в том числе Алессандро Ди Баттиста.
Менее месяца назад Ди Майо подвергся нападкам со стороны французских властей из-за слов о том, что Франция относится к Африке как к своей колонии. Ди Майо обвинил Париж в намеренном создании бедности в Африке и развязывании несправедливой войны в Ливии.
Соб. корр. ФСК
Обзор событий

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