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МИД Финляндии назвал ЕС крупнейшим торговым партнёром Украины
04 июля 2019, 16:09 • 41 • Украина
Европейский союз стал крупнейшим торговым партнёром Украины, заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто. Министр принимал участие в конференции по вопросам реформ на Украине, прошедшей в Торонто.
Reuters
По его словам, которые приводит пресс-служба финского правительства, одним из важных способов помочь Украине «справиться с трудной ситуацией» является дальнейшее укрепление сотрудничества с ЕС.
«Восточное партнёрство, ассоциация ЕС — Украина и соглашения о свободной торговле играют важную роль. Уже сейчас ЕС стал крупнейшим торговым партнёром Украины, а безвизовый режим увеличил прямые контакты граждан», — сказал министр.
Как отметил Хаависто, в Торонто затрагивались экономические перспективы и реформы, которые Украина должна провести, чтобы обеспечить устойчивый рост.
«Антикоррупционная работа, верховенство закона, сильные институты и хорошее управление также являются основой будущего Украины. За последние пять лет на Украине было проведено больше реформ, чем за предыдущие 22 года», — отметил он.
Ранее бывший украинский президент Пётр Порошенко заявлял о росте объёма торговли с ЕС на 40% за три года.
Он также выражал уверенность, что рынки Евросоюза не закроются для товаров с Украины.
При этом в МИД Украины отмечали, что ЕС не видит для Украины возможностей интеграции в свой рынок.
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