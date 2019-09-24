МИД Эстонии возмущён, что страну освободила Красная армия

Автор:

Покровский Александр

Бывают ситуации, когда и в брызгах слюны эстонского МИД переливается радугой самая сермяжная правда. Действительно, Красная армия отродясь не освобождала страну Эстонию. Красная армия освобождала в 1944 году эстонские территории Советского Союза, и только упёртые замполиты напоминали изредка бойцам, что очищают они от фашистов территорию Эстонской ССР. Каковая добровольно и с восторгом вошла в 1940 году в состав Союза Советских Социалистических Республик.

Иное дело, что замполиты умалчивали: для освобождения Эстонской ССР от фашизма надобно было освободить её и от большей части пособников нацистов из числа эстонских коллаборационистов. Потому как при деятельном участии и полной поддержке значительной части самого населения Эстония стала первой «юденфрай»-территорией в составе Третьего Рейха. То есть территорией, тотально свободной от евреев. Которым тут был устроен полный и тотальный геноцид. Досталось и русским, в том числе и на не эстонских территориях – в Псковской, Новгородской, Ленинградской областях, в Белоруссии. Любили эстонские каратели геноцидить «партизан и пособников»…

Фото: Jewish Chronical/Globallookpress

Была ли другая Эстония? Была. Но она сражалась как раз на стороне Красной армии. Был такой 8-й Эстонский корпус. Частично неплохо воевали его бойцы. Те, которые не дезертировали.

К сожалению, советское руководство массовое участие эстонского населения в преступлениях фашизма спустило на тормозах.

Чем же возмутился эстонский МИД?

Он возмутился тем, что опубликованная в российских документах об освобождении Эстонской ССР советскими войсками информация является «исторически неверной». Потому как «Эстонская республика» во «Второй мировой войне не участвовала» и «одинаково пострадала и от нацистской Германии, и от Советского Союза». И вообще СССР «не освободил Эстонию, а оккупировал нас почти на 50 лет».

Официальную позицию России на это возмущение выразил председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий. Он назвал заявление эстонского МИД «кощунством» и «исторической ересью».

Л. Слуцкий. Фото: State Duma Russia/Globallookpress

«Отрицание роли СССР в освобождении Европы от фашизма и приравнивание к гитлеровской Германии – кощунство», – заявил политик на своей страничке в соцсети.

Конкретно об «оккупации» высказался также МИД России. О ней, с его точки зрения, не может быть и речи, так как присоединение Латвии, Литвы и Эстонии к СССР полностью соответствовало нормам международного права того времени. Хотя бы по той элементарной причине, что ввод войск «осуществлялся на договорной основе и с явно выраженного согласия существовавших в этих республиках властей».

О дальнейшем МИД не говорит, но ведь и история с внезапным поворотом в 1940 году общественного мнения прибалтийских народов в пользу присоединения к СССР тоже была оформлена так, что комар носу не подточит. Президент был прежний, Константин Пятс? Да. Выборы прошли? Да. Большинство проголосовало? Да, 84%. Большинство проголосовало за Союз трудового народа? Да, 93%. Избранный парламент проголосовал за вхождение в состав СССР? Да, и тут же сам попросил Верховный Совет СССР принять Эстонию в состав Союза.

К. Пятс. Фото: Kay Nietfeld/Globallookpress

Ах, нарушения? Суды, господа! Вы же знаете необходимые демократические процедуры. Раз в суды никто не обращался и тем более нет никаких решений суда о нарушении закона – значит, всё было честно и законно. Это та демократия, господа, за которую мы с вами боролись и на которую уповали в 1991 году. Приняли бы вы тогда свою независимость, не бросились бы ворошить прошлое – глядишь, и жили бы лучше…

По крайней мере, про прислуживание ваше фашистам никто бы публично не вспоминал.

А может быть, он прав?

Но раз уж разбирать историю по гамбургскому счёту, как того требует возмущённый эстонский МИД, то придётся, повторимся, признать его правоту. Частично.

«Советский Союз не освободил Эстонию, а оккупировал нас почти на 50 лет» – верно. Частично. Советский Союз не освобождал ВАС, радостно приветствующих парады эсэсовцев и сносящих памятники солдатам-освободителям Эстонской ССР. Это её освобождал Советский Союз, и это Эстонская ССР после этого полвека опережающими темпами развивалась в его составе, получая громадные инвестиции и блага. Вы-то при чём, Эстонская республика? Только при том, что объявили себя правопреемниками межвоенной независимой Эстонии?

Хорошо, воля ваша. Тогда давайте разберём, на каком основании получившая из рук России независимость Эстония начала войну против советской, но России. Напрямую участвовала в боевых действиях, а призом в той войне хотела получить Кронштадт, о чём уже договорилась с англичанами. И это не милость англичан и эстонцев, а заслуга и подвиг русских моряков и солдат, что Кронштадт отбился от налётов и морских атак интервентов.

Мог Советский Союз таить злобу за такие поступки, если по гамбургскому счёту? К тому же зная и видя, что он имеет дело с предельно враждебным соседом, не гнушавшимся и засылки террористических и диверсионных групп через границу?

Конечно, понятно, что вы расслабились, когда ряд высших большевистских функционеров избрал Эстонию в качестве некоего контрабандного «офшора» на Запад, через который отправлял туда массу награбленных у прежних хозяев ценностей. Но это не означало, что Советский Союз как государство однажды не выставит цену за агрессию – особенно в преддверии другой агрессии.

И особенно – если всё по тому же гамбургскому счёту – зная в качестве правопреемника прежней, императорской России, что Эстония, собственно, и не страна вовсе. Как и Латвия. А выкупленная императором Петром I у Швеции в 1721 году территория.

Император Пётр I. Фото: Vadim Nekrasov/Globallookpress

Благородный был император: выкупил то, что за много лет до того отнял у Швеции силой в ходе войны. Честной, натуральной европейской войны, по итогам которой проигравшей Швеции пришлось поделиться с победителем частью своих территорий. В том числе теми, где через 200 лет какие-то перебежавшие на сторону англичан националисты захотят вдруг провозгласить некое эстонское государство.

Да, истощённая гражданской войной Россия, где к тому же верх взяли поначалу интернационалистически настроенные адепты мировой социалистической революции, не могла и не хотела жёстко отстаивать свои территории. Большевики победившего тогда ленинско-троцкистского толка вообще считали все эти понятия несущественными, будучи готовыми всю страну бросить в топку мировой революции.

Но это вовсе не означало и не означает, что на отторгнутых территориях России должны появляться враждебные ей государства. С врагами, простите, раз уж договорились вспоминать историю по гамбургскому счёту, Россия, как и любое государство, имеет полное право бороться.

Фото: Kay Nietfeld/Globallookpress

Так что, дорогой МИД Эстонии, правый частично, с точки зрения закона ты не прав – присоединение Эстонской ССР к Советскому Союзу было оформлено правомерно. А что этому предшествовало – абсолютно несущественно по той причине, что незаконно было само существование Эстонской республики. По крайней мере, до тех пор, пока она за себя – или Швеция за неё – не вернёт уплаченные Россией 2 миллиона золотых ефимков. С процентами за прошедшие 200 лет, естественно.

МИД Эстонии! Обратись к Швеции с требованием восстановить историческую справедливость. Пусть вернёт России деньги, оккупантка такая!