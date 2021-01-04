МИД Эстонии поддержит белорусскую оппозицию финансами

«Беларусь находится в числе приоритетных стран для сотрудничества Эстонии»

То, что Литва пытается принимать самое деятельно участие в «борьбе за демократию» на территории соседнего государства – Беларуси – известно всем. Но и Эстония старается не отставать. Так, Таллин следом за Вильнюсом ввёл персональные санкции в отношении граждан Белоруссии, которым до 30 августа 2025 года запрещён въезд в Эстонию, возглавляют санкционный список президент Белоруссии Александр Лукашенко и его сын Дмитрий.

Кроме того, в Таллине озаботились и поддержкой самих «борцов за белорусскую демократию», причём поддержкой не только моральной, но и материальной.

Министерство иностранных дел Эстонии объявило о том, что профинансирует «проекты по сотрудничеству в областях развития образования, гражданского движения и здравоохранения в Беларуси». Об этом говорится в сообщении пресс-службы эстонского внешнеполитического ведомства.

Ещё в октябре прошлого года был объявлен закрытый конкурс предложений по проектам сотрудничества «в области развития в Беларуси», планируется, что проекты эти будут реализованы на протяжении 2021 и 2022 годов, и лишь некоторые – до 2023 года.

В МИД Эстонии отобрали лучшие проекты этого конкурса и теперь обещают профинансировать их приблизительно на 800 тысяч евро.

«Содержание выбранных проектов – это развитие высшего образования, особенно технического, и внедрение интеллектуальных обучающих инструментов с использованием ИКТ. Независимые СМИ Беларуси также получат финансовую поддержку от Эстонии. Партнёрами проекта, получившими финансирование, являются Таллиннский технологический университет, Таллиннский университет, Тартуский университет, Таллиннский колледж здравоохранения, Фонд «Открытая Эстония» и Эстонский центр Восточного партнёрства. Всего в Беларуси было подано 15 заявок»,

– говорится в сообщении МИД.

Также в планах Министерства заняться повышением осведомлённости белорусов о демократии и верховенстве закона, а ещё – «повысить осведомлённость о здоровье».

«Беларусь находится в числе приоритетных стран для сотрудничества Эстонии в области развития с 2011 года, и наш долг – поддерживать Беларусь сейчас, как никогда. Чтобы поддержать устойчивость демократии, мы можем поделиться своим опытом реформ, а также практически поддержать развитие онлайн-обучения в высшем образовании, например, чтобы и репрессированные студенты, и учителя могли участвовать в обучении»,

– заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

МИД Эстонии не впервые готово финансировать проекты в Беларуси. Так, ровно год назад, в начале 2020 года было выделено 1,2 млн евро на осуществление проектов в сфере образования и гендерного равноправия не только в Белоруссии, но и на Украине, в Молдавии и Грузии. Тогда для Беларуси выделили 120 тысяч евро «на проекты, связанные с развитием высшего образования, на поддержку бизнеса женщин и молодёжи и внедрение инфотехнологий в сфере государственного управления и третьем секторе». В этом году решили, что 120 тысяч будет недостаточно, и готовы потратить больше, несмотря на скудный эстонский бюджет.

«Реанимобиль для Детской больницы, на который она вынуждена собирать деньги за счёт благотворительности, стоит 200 тысяч евро. Но финансовая поддержка специалиста по котлетам Тихановской, конечно, важнее»,

– прокомментировал сообщение МИД Эстонии главный редактор таллиннской газеты «Столица» Александр Чаплыгин.

Ну, а что касается красиво звучащих проектов, в итоге как-то так выходит, что их участники занимаются свержением власти.