МИД Эстонии отомстил России за высланного консула

МИД Эстонии вызывал посла России в Таллине Александра Петрова, чтобы вручить ему ноту. Одного из сотрудников русского посольства в стране признали персоной non grata.

Ноту об объявлении русского дипломата персоной non grata в МИД Эстонии вручили послу России в Таллине Александру Петрову.

По данным ТАСС, высылка русского дипломата произведена в качестве симметричного ответа на высылку консула страны в Санкт-Петербурге Марта Лятте.

Ранее ФСБ задержала Лятте при получении "материала секретного характера", который передал ему гражданин нашей страны. Задержан он был в Петербурге. Эстония назвала задержание господина Лятте "постановкой русских властей".