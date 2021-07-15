|
МИД Эстонии отомстил России за высланного консула
15 июля 2021, 18:05 • 6 • Политика
МИД Эстонии вызывал посла России в Таллине Александра Петрова, чтобы вручить ему ноту. Одного из сотрудников русского посольства в стране признали персоной non grata.
Ноту об объявлении русского дипломата персоной non grata в МИД Эстонии вручили послу России в Таллине Александру Петрову.
По данным ТАСС, высылка русского дипломата произведена в качестве симметричного ответа на высылку консула страны в Санкт-Петербурге Марта Лятте.
Ранее ФСБ задержала Лятте при получении "материала секретного характера", который передал ему гражданин нашей страны. Задержан он был в Петербурге. Эстония назвала задержание господина Лятте "постановкой русских властей".
Подпишитесь на нас
6
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 июля 2021, 08:40
|
11 июля 2021, 04:05
|
13 июля 2021, 09:15
|
10 июля 2021, 01:30
|
09 июля 2021, 11:45
|
13 июля 2021, 18:25
|
09 июля 2021, 02:35