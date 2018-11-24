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МИД Эстонии осудил действия России в Азовском море

24 ноября 2018, 18:39  •  103 • Украина
Глава Министерства иностранных дел Эстонии Свен Миксер осудил действия России в Азовском море, заявив, что целью Москвы якобы является оказание политического давления на Украину.
 
©theministryofdefence.ua Facebook
 

Об этом он сказал в ходе встречи с украинским коллегой Павлом Климкиным. 

«Целью России является оказание политического давления на Украину и нанесение ей экономического ущерба. Кроме того, ситуация влияет и на суда государств Европейского союза или передвигающиеся под флагами государств ЕС», — приводит его слова Интерфакс-Украина.

Эстонский министр также заявил, что Россия ввела в Азовское море военные корабли, что наносит «ещё большую угрозу безопасности» Украины. 

Также Миксер заявил, что Таллин «призывает Россию прекратить поведение, направленное на поиск конфликтов».

Ранее в украинском МИД заявили о подготовке Киевом проекта резолюции о «милитаризации» Россией Азовского моря. 

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