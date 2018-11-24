МИД Эстонии осудил действия России в Азовском море

Глава Министерства иностранных дел Эстонии Свен Миксер осудил действия России в Азовском море, заявив, что целью Москвы якобы является оказание политического давления на Украину.

Об этом он сказал в ходе встречи с украинским коллегой Павлом Климкиным.

«Целью России является оказание политического давления на Украину и нанесение ей экономического ущерба. Кроме того, ситуация влияет и на суда государств Европейского союза или передвигающиеся под флагами государств ЕС», — приводит его слова Интерфакс-Украина.

Эстонский министр также заявил, что Россия ввела в Азовское море военные корабли, что наносит «ещё большую угрозу безопасности» Украины.

Также Миксер заявил, что Таллин «призывает Россию прекратить поведение, направленное на поиск конфликтов».

Ранее в украинском МИД заявили о подготовке Киевом проекта резолюции о «милитаризации» Россией Азовского моря.