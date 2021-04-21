МИД Чехии требует от России принять всех высланных дипломатов

МИД Чехии потребовал от России принять обратно всех дипломатов, высланных из Москвы. МИД России в ответ на действия Чехии объявил персонами нон грата 20 работников посольства.

Глава МИД Чехии Ян Гамачек поставил ультиматум России: стране предложено принять обратно всех высланных дипломатов посольства в Москве.

В противном случае Чехия намерена выслать ещё сотрудников посольства в Праге. Об этом сообщает "РИА Новости".

Если дипломаты не смогут вернуться в Москву, то завтра в 12:00 я приму решение о снижении числа работников русского посольства в Праге так, чтобы оно отвечало нынешнему составу чешского посольства в Москве,

- заявил глава МИД Чехии после встречи с послом России.

Ранее Царьград сообщал, что посол России Александр Змеевский был вызван в МИД страны.

Власти Чехии 17 апреля объявили о высылке 18 дипломатов России, также Чехия обвинила спецслужбы в причастности к взрывам боеприпасов на складах в 2014 году.

МИД России назвал обвинения абсурдными и выслал 20 сотрудников посольства Чехии.

Глава МИД Чехии признал, что работа диппредставительства в Москве практически парализована.