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МИД Чехии требует от России принять всех высланных дипломатов

21 апреля 2021, 21:00  •  86 • Политика
МИД Чехии потребовал от России принять обратно всех дипломатов, высланных из Москвы. МИД России в ответ на действия Чехии объявил персонами нон грата 20 работников посольства.
Глава МИД Чехии Ян Гамачек поставил ультиматум России: стране предложено принять обратно всех высланных дипломатов посольства в Москве.
В противном случае Чехия намерена выслать ещё сотрудников посольства в Праге. Об этом сообщает "РИА Новости".
Если дипломаты не смогут вернуться в Москву, то завтра в 12:00 я приму решение о снижении числа работников русского посольства в Праге так, чтобы оно отвечало нынешнему составу чешского посольства в Москве,
- заявил глава МИД Чехии после встречи с послом России.
Ранее Царьград сообщал, что посол России Александр Змеевский был вызван в МИД страны.
Власти Чехии 17 апреля объявили о высылке 18 дипломатов России, также Чехия обвинила спецслужбы в причастности к взрывам боеприпасов на складах в 2014 году.
МИД России назвал обвинения абсурдными и выслал 20 сотрудников посольства Чехии.
Глава МИД Чехии признал, что работа диппредставительства в Москве практически парализована.

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