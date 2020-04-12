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МИД Чехии попенял на законы России из-за дела о сносе памятника маршалу Коневу
12 апреля 2020, 18:35 • 24 • В мире
В чешском МИД прокомментировали возбуждённое в России уголовное дело по сносу памятника маршалу Коневу в Праге. В ответе дипведомства говорится, что Чехия не намерена подчиняться российским законам. "Российское законодательство, имеющее к тому же обратную силу, не будет исполняться в Чехии", - говорится в сообщении.
Чешские дипломаты прокомментировали позицию России о сносе памятника маршалу Коневу в Праге. Представители МИД отметили, что Москва должна была напрямую обратиться к владельцу памятника, который находится в собственности района Прага-6.
"Если бы РФ проявила интерес к получению скульптуры маршала Конева, то она [Россия] должна вести переговоры с её владельцем, - заявили в дипведомстве. - Этим владельцем не является МИД Чехии".
Дипломаты выразили надежду, что после демонтажа со скульптурой будут обращаться бережно. При этом, говорится в сообщении, Чехия отвергает ранее возбуждённое уголовное дело по факту сноса монумента маршалу Коневу.
В МИД Чехии отметили, что преследование со стороны иностранного государства представителей муниципальных властей за их действия недопустимо.
"Российское законодательство, имеющее к тому же обратную силу, не будет исполняться в Чехии", - отмечается в заявлении, передаёт ТАСС.
Напомним, что ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершённое публично).
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