МИД Чехии на закрытом совещании обсудит восстановление отношений с Россией

Глава чешского МИД Якуб Кулганек заявил, что вопрос о дальнейшем развитии отношений Праги с Москвой с чешской стороны предстоит решать новому правительству республики.

В Чехии заговорили о восстановлении отношений с Россией. Как отметил министр иностранных дел республики Якуб Кулганек, дальнейшее улучшение отношений следует начать с исключения Чехии из списка недружественных государств.

В целом же, пояснил министр, то, что политические отношения между странами необходимо выстраивать снова, никто не ставит под сомнение.

"Я созвал [в МИД] закрытый круглый стол для представителей парламентских партий, чтобы мы дискутировали, какие у нас представления об отношениях с Россией", - заметил Кулганек.

При этом, указал он, решать, как будут дальше развиваться отношения Праги и Москвы, предстоит новому правительству. Оно должно быть сформировано по итогам выборов в парламент, намеченным на октябрь.

По мнению чешского министра, в любом случае отношения двух стран не сдвинутся с точки замерзания, пока Москва не исключит республику из списка недружественных государств. Возможно, это займёт месяцы и даже годы. При этом Чехия должна сохранить экономические отношения с Россией и поддерживать чешские фирмы, заинтересованные в развитии бизнеса в России, подчеркнул Кулганек.