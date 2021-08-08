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МИД Чехии на закрытом совещании обсудит восстановление отношений с Россией
08 августа 2021, 00:25 • 106 • Политика
Глава чешского МИД Якуб Кулганек заявил, что вопрос о дальнейшем развитии отношений Праги с Москвой с чешской стороны предстоит решать новому правительству республики.
В Чехии заговорили о восстановлении отношений с Россией. Как отметил министр иностранных дел республики Якуб Кулганек, дальнейшее улучшение отношений следует начать с исключения Чехии из списка недружественных государств.
В целом же, пояснил министр, то, что политические отношения между странами необходимо выстраивать снова, никто не ставит под сомнение.
"Я созвал [в МИД] закрытый круглый стол для представителей парламентских партий, чтобы мы дискутировали, какие у нас представления об отношениях с Россией", - заметил Кулганек.
При этом, указал он, решать, как будут дальше развиваться отношения Праги и Москвы, предстоит новому правительству. Оно должно быть сформировано по итогам выборов в парламент, намеченным на октябрь.
По мнению чешского министра, в любом случае отношения двух стран не сдвинутся с точки замерзания, пока Москва не исключит республику из списка недружественных государств. Возможно, это займёт месяцы и даже годы. При этом Чехия должна сохранить экономические отношения с Россией и поддерживать чешские фирмы, заинтересованные в развитии бизнеса в России, подчеркнул Кулганек.
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